Un Mondiale che si distinguerà da tutti gli altri già giocati e disputati. Non solo perché è il primo con 48 squadre ma anche perché dopo appena 28 gare si è già superato il numero di cartellini rossi estratti nel 2018 e nel 2022.

Mondiale: sei rossi in 28 gare, più del 2022 e del 2018

Day eight at @FIFAWorldCup ✅



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Il record del Mondiale 2006