Sono ben sei nelle prime ventotto gare: tre solamente nella prima partita tra Messico e Sudafrica.
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Un Mondiale che si distinguerà da tutti gli altri già giocati e disputati. Non solo perché è il primo con 48 squadre ma anche perché dopo appena 28 gare si è già superato il numero di cartellini rossi estratti nel 2018 e nel 2022.
Mondiale: sei rossi in 28 gare, più del 2022 e del 2018Un torneo da record. Del resto la FIFA lo aveva promesso: il Mondiale più grande di sempre. Probabilmente, però, Infantino e i suoi non avevano previsto che avrebbero superato anche un record diverso, relativo alle espulsioni. Finora, infatti, dopo le prime 28 gare disputate, gli arbitri hanno superato il numero di cartellini rossi estratti sia nel torneo del 2022 che in quello di quattro anni prima. Sia in Qatar che in Russia, infatti, vi furono solamente quattro espulsioni per edizione della competizione. Ha aiutato il fatto che, di queste sei espulsioni (finora) ben tre siano arrivate nel corso della partita inauguarale: una al Messico e ben due al Sudafrica. Come se non bastasse, inoltre, Zwane che è stato espulso per condotta violenta è stato poi squalificato per tre giornate. Altri due rossi, invece, sono arrivati durante Qatar-Svizzera e a queste si è aggiunta quella di Muharemovic con la Bosnia. Si tratta, in ogni caso, di un trend che farà discutere e che influenza sicuramente le gare e i risultati del torneo.
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Il record del Mondiale 2006Siamo, però, ancora ben lontani dal record assoluto che spetta all'edizione del 2006. Quella che si disputò in Germania e che fu poi vinta dall'Italia di Lippi. Venti anni fa, infatti, gli arbitri lavorarono e parecchio anche: alla fine del torneo i direttori di gara avevano mostrato il rosso per ben 28 volte. Non ci resta che continuare a seguire questo torneo per scoprire se supererà quello di venti anni fa. Date le premesse e grazie al numero di match che si giocheranno questa appare una prospettiva plausibile.
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