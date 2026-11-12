Il Mondiale U17 subisce un importante scossone a pochissimi giorni dal suo inizio. La competizione intercontinentale comincerà infatti il 19 novembre e, soltanto nella giornata di ieri, la Federcalcio USA ha annunciato che non prenderà parte al torneo. Ricordiamo che la sede è stabilita in Qatar e le ragioni dietro la scelta sono comprensibili: la guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, Paese collocato geograficamente nel Golfo Persico. Proprio le tempistiche della comunicazione, però, sorprendono. A una settimana dal suo inizio, la FIFA dovrebbe capire come poter metter mano al mondiale. Sostituire gli USA con un'altra nazionale o fare un girone a tre squadre?

USA U17, niente mondiale: "Ce lo impongono le attuali circostanze"

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Il comunicato della Federcalcio USA diramato sul proprio sito ufficiale parla chiaro: "Vi scriviamo per informarvi che abbiamo preso la difficile decisione di annullare la preparazione alla Coppa del Mondo e la nostra partecipazione alla competizione. Purtroppo, date le attuali circostanze, tra cui l'avviso ai viaggiatori di livello 3 emesso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e le direttive rivolte al personale dell'ambasciata e alle loro famiglie,".Insomma, la preoccupazione non riguarda i soli giocatori, ma anche chiunque stia al seguito della squadra. In questo modo, nonostante ilconseguito nel girone E delle qualificazioni. Non si tratta certamente del primo evento sportivo in Medio Oriente che subisce variazioni. Ildi tennis si terrà a Indian Wells, ildi Formula 1 programmato a Jeddah è stato addirittura annullato. Ildel Bahrein è smistato in Malesia. E adesso? La FIFA sanzionerà certamente gli Stati Uniti con una multa di almeno, quindi il Comitato Disciplinare FIFA potrebbe pensare di infierire, escludendo gli USA da futuri tornei giovanili.

AL KHOR, QATAR - 25 NOVEMBRE: I giocatori degli Stati Uniti reagiscono durante la partita del Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Inghilterra e USA allo Stadio Al Bayt il 25 novembre 2022 a Al Khor, Qatar. (Foto di Elsa/Getty Images)

Il tutto perché le nazionali non avrebbero possibilità di boicottare liberamente un torneo, anzi. Esse sono tenute ad adempiere agli obblighi di partecipazione. Ovviamente, la Federcalcio potrebbe presentare ricorso in caso di ulteriori sanzioni data "la forza maggiore" della causa che ha portato alla decisione.

Le possibili scelte della FIFA

Se la FIFA scegliesse di sostituire gli Stati Uniti, pescherebbe sempre dallala Repubblica Dominicana, vale a dire la meglio piazzata che non ha conquistato il pass. Difficoltà logistiche enon sono, però, da prendere sotto gamba. Allora, possibile anche che il mondiale rimanga senza una nazionale, con il gruppo J che avrebbe solo Montenegro, Cile e Argentina. In tal caso, sarebbero da rivedere le regole di accesso ai sedicesimi di finale per le terze qualificate.