Oltre a una sicura sanzione economica nei confronti degli Stati Uniti, resta da stabilire come si svolgerà il torneo ora
Il Mondiale U17 subisce un importante scossone a pochissimi giorni dal suo inizio. La competizione intercontinentale comincerà infatti il 19 novembre e, soltanto nella giornata di ieri, la Federcalcio USA ha annunciato che non prenderà parte al torneo. Ricordiamo che la sede è stabilita in Qatar e le ragioni dietro la scelta sono comprensibili: la guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, Paese collocato geograficamente nel Golfo Persico. Proprio le tempistiche della comunicazione, però, sorprendono. A una settimana dal suo inizio, la FIFA dovrebbe capire come poter metter mano al mondiale. Sostituire gli USA con un'altra nazionale o fare un girone a tre squadre?
USA U17, niente mondiale: "Ce lo impongono le attuali circostanze"Il comunicato della Federcalcio USA diramato sul proprio sito ufficiale parla chiaro: "Vi scriviamo per informarvi che abbiamo preso la difficile decisione di annullare la preparazione alla Coppa del Mondo e la nostra partecipazione alla competizione. Purtroppo, date le attuali circostanze, tra cui l'avviso ai viaggiatori di livello 3 emesso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e le direttive rivolte al personale dell'ambasciata e alle loro famiglie, non siamo più in grado di partecipare al torneo".
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Il tutto perché le nazionali non avrebbero possibilità di boicottare liberamente un torneo, anzi. Esse sono tenute ad adempiere agli obblighi di partecipazione. Ovviamente, la Federcalcio potrebbe presentare ricorso in caso di ulteriori sanzioni data "la forza maggiore" della causa che ha portato alla decisione.
Le possibili scelte della FIFASe la FIFA scegliesse di sostituire gli Stati Uniti, pescherebbe sempre dalla CONCACAF la Repubblica Dominicana, vale a dire la meglio piazzata che non ha conquistato il pass. Difficoltà logistiche e tempi ristretti non sono, però, da prendere sotto gamba. Allora, possibile anche che il mondiale rimanga senza una nazionale, con il gruppo J che avrebbe solo Montenegro, Cile e Argentina. In tal caso, sarebbero da rivedere le regole di accesso ai sedicesimi di finale per le terze qualificate.
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