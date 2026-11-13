Nonostante siano passate già due settimane dal Superclassico, partita che ha visto il Boca Juniors prevalere per 1-0 sul River Plate, il gesto di Gonzalo Montiel fa ancora discutere i tifosi di Xeneizes e Millonarios. Come ricordiamo, il difensore argentino è stato espulso per un duro intervento falloso su Lautaro Blanco e, mentre usciva dal campo tra gli insulti della Bombonera, ha mimato il sollevamento della Copa Libertadores vinta nel 2018, motivo per cui la Federazione lo ha punito con 3 turni di squalifica. Una sanzione che ora il River Plate cercherà di ridurre.

Il River Plate fa ricorso alla Federazione: chiesta riduzione della squalifica di Montiel

Il River Plate ha deciso di presentare ricorso formale alla Federazione Calcistica Argentina (AFA)

per la revisione della

sanzione inflitta dal Tribunale Disciplinare a

Gonzalo Montiel

. La dirigenza del club biancorosso spera

di ridurre la squalifica da tre a due giornate,

in modo da poter avere a disposizione il loro difensore per gli eventuali quarti di finale del Torneo di Clausura. A nove giorni dalla partita contro il Lanús di domenica 22, per ora c'è tempo di attendere la decisione del Tribunale Disciplinare.

Caricamento post Instagram...

Dopo aver saltati la partita contro l'Aldosivi a Mar del Plata,

Montiel dovrà scontare la seconda giornata contro il Lanús

. Se il River Plate dovesse vincere e passere al turno successivo,

i Millonarios sperano di averlo a disposizione per quella partita

, che si giocherebbe contro l'Instituto (a Córdoba) o l'Huracán (al Monumental). In attesa della decisione che, per ora, non ha una data precisa, Leonardo Ponzio continuerà a puntare su Giovanni González.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 01 NOVEMBRE: Gonzalo Montiel del River Plate lascia il campo dopo aver ricevuto un cartellino rosso durante la partita Superclásico del Torneo Clausura 2026 tra Boca Juniors e River Plate all'Estadio Alberto J. Armando il 01 novembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Come ricordiamo, prima ancora di Montiel era stato espulso anche Martinez Quarta ma, rispetto al suo compagno di squadra, l'ex Fiorentina ha già scontato il suo turno di squalifica ed è tornato subito a disposizione dei biancorossi. Resta solo da vedere se Ponzio lo reinserirà nella formazione titolare o se confermerà Lautaro Rivero in quel ruolo, dopo l'ottima prestazione del mancino al fianco di Nicolás Otamendi a Mar del Plata.