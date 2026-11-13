I Millonarios hanno chiesto alla Federazione che la squalifica del difensore argentino venga ridotta da tre a due giornate: la risposta nei prossimi giorni
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Nonostante siano passate già due settimane dal Superclassico, partita che ha visto il Boca Juniors prevalere per 1-0 sul River Plate, il gesto di Gonzalo Montiel fa ancora discutere i tifosi di Xeneizes e Millonarios. Come ricordiamo, il difensore argentino è stato espulso per un duro intervento falloso su Lautaro Blanco e, mentre usciva dal campo tra gli insulti della Bombonera, ha mimato il sollevamento della Copa Libertadores vinta nel 2018, motivo per cui la Federazione lo ha punito con 3 turni di squalifica. Una sanzione che ora il River Plate cercherà di ridurre.
Il River Plate fa ricorso alla Federazione: chiesta riduzione della squalifica di MontielIl River Plate ha deciso di presentare ricorso formale alla Federazione Calcistica Argentina (AFA) per la revisione della sanzione inflitta dal Tribunale Disciplinare a Gonzalo Montiel. La dirigenza del club biancorosso spera di ridurre la squalifica da tre a due giornate, in modo da poter avere a disposizione il loro difensore per gli eventuali quarti di finale del Torneo di Clausura. A nove giorni dalla partita contro il Lanús di domenica 22, per ora c'è tempo di attendere la decisione del Tribunale Disciplinare.
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Come ricordiamo, prima ancora di Montiel era stato espulso anche Martinez Quarta ma, rispetto al suo compagno di squadra, l'ex Fiorentina ha già scontato il suo turno di squalifica ed è tornato subito a disposizione dei biancorossi. Resta solo da vedere se Ponzio lo reinserirà nella formazione titolare o se confermerà Lautaro Rivero in quel ruolo, dopo l'ottima prestazione del mancino al fianco di Nicolás Otamendi a Mar del Plata.
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