L’inglese racconta la sfida al Mondiale contro l'Argentina di Messi
39 anni e non sentirli. Chiedere a Morgan Rogers che, nonostante sia cresciuto con Cristiano Ronaldo come idolo, ha potuto osservare da vicino tutto il grande talento di Lionel Messi nella semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina, terminata 2-1 in favore della Scaloneta, cambiando quasi prospettiva sullo scontro generazionale tra CR7 e la Pulga. Un'esperienza di assoluta importanza per la giovane stella del Chelsea che, in una lunga intervista, ha raccontato la sensazione di trovarsi Messi dall'altro lato del campo, in quella che sarà ricordata come la sua ultima vittoria in una grande competizione internazionale con la maglia dell'Albiceleste.
Rogers e l'impatto di Messi: "Non potevo crederci"Intervistato ai microfoni di CFC Unlocked, Morgan Rogers ha spiegato la sua posizione nel celebre scontro generazionale tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: "Cristiano Ronaldo era il mio preferito, ma ho giocato contro Messi in quella semifinale dei Mondiali. Lui ha 39 anni ma, non potevo credere a ciò che faceva, non riuscivo a immaginare come fosse al culmine della sua carriera".
Continuando, il talento dei Blues ha sottolineato: "Sembrava nel prime: era assolutamente impossibile fare qualsiasi cosa, era come se non ci fosse proprio nulla da fare. Era inarrestabile, a 39 anni".
Ronaldo resta il preferito, ma Neymar completa il podioNel corso dell'intervista, Morgan Rogers ha poi aggiunto un terzo nome alla sua personale selezione dei grandi giocatori della sua generazione: "Personalmente, il mio vero preferito sarebbe Neymar. Per il piacere di guardarlo giocare, per le sue capacità e tutto il resto".
Infine, proprio su O'Ney, il talento ex Aston Villa ha dichiarato: "Neymar, dal mio punto di vista, sa fare tutto con un pallone da calcio. Per me, non c'è niente che lui non sappia fare, assolutamente niente. Questi sono i miei tre preferiti. Alla mia età, capisco che ci sono tantissime cose di cui si può parlare, ma queste sono le mie tre scelte".
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