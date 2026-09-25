39 anni e non sentirli. Chiedere a Morgan Rogers che, nonostante sia cresciuto con Cristiano Ronaldo come idolo, ha potuto osservare da vicino tutto il grande talento di Lionel Messi nella semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina, terminata 2-1 in favore della Scaloneta, cambiando quasi prospettiva sullo scontro generazionale tra CR7 e la Pulga. Un'esperienza di assoluta importanza per la giovane stella del Chelsea che, in una lunga intervista, ha raccontato la sensazione di trovarsi Messi dall'altro lato del campo, in quella che sarà ricordata come la sua ultima vittoria in una grande competizione internazionale con la maglia dell'Albiceleste.

Rogers e l'impatto di Messi: "Non potevo crederci"

Cristiano Ronaldo era il mio preferito, ma ho giocato contro , ma ho giocato contro Messi in quella semifinale dei Mondiali. Lui ha 39 anni ma, non potevo credere a ciò che faceva, non riuscivo a immaginare come fosse al culmine della sua carriera"

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Intervistato ai microfoni di CFC Unlocked,ha spiegato la sua posizione nel celebre scontro generazionale tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: "

Continuando, il talento dei Blues ha sottolineato: "Sembrava nel prime: era assolutamente impossibile fare qualsiasi cosa, era come se non ci fosse proprio nulla da fare. Era inarrestabile, a 39 anni".

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿“NO PUEDO IMAGINAR LO QUE MESSI ERA EN SU PRIME”



➡️ Morgan Rogers, flamante refuerzo de Chelsea, se rindió ante los pies del argentino pese a que Cristiano Ronaldo es su jugador favorito. pic.twitter.com/kltLjl9SdT — El Gráfico (@elgraficoweb) September 24, 2026

Ronaldo resta il preferito, ma Neymar completa il podio

Nel corso dell'intervista,ha poi aggiunto un terzo nome alla sua personale selezione dei grandi giocatori della sua generazione: "Personalmente, il mio vero preferito sarebbe. Per il piacere di guardarlo giocare, per le sue capacità e tutto il resto".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina osserva la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Infine, proprio su O'Ney, il talento ex Aston Villa ha dichiarato: "Neymar, dal mio punto di vista, sa fare tutto con un pallone da calcio. Per me, non c'è niente che lui non sappia fare, assolutamente niente. Questi sono i miei tre preferiti. Alla mia età, capisco che ci sono tantissime cose di cui si può parlare, ma queste sono le mie tre scelte".