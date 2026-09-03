Lo Special One torna sul suo passato. Alla vigilia del quarto test di campionato contro il Real Betis, José Mourinho ha affrontato di diversi scottanti temi riguardanti la sua attuale avventura al Real Madrid ma, a far decisamente scalpore, è stato il suo commento sul rapporto con Manuel Pellegrini.

Le parole di Mourinho in conferenza stampa

José Mourinho ha parlato della sfida contro il Real Betis commentando la delicata situazione di Asencio (recentemente fermato per guida in stato di ebbrezza e accusato di aver diffuso senza consenso un video a sfondo sessuale) e l'addio di Dani Ceballos (che ritroverà proprio nella sfida contro gli andalusi): "Il club ha aperto un'indagine su Real Madrid. È infortunato e lo rimarrà per un paio di settimane. La rescissione del contratto di Ceballos? Abbiamo parlato al telefono per tre minuti. Gli ho detto che non contavo su di lui e che spesso i giocatori si affezionano ai loro contratti, ma in questo caso le cose sono andate lisce perché mi ha detto che preferiva essere libero di decidere il suo futuro". Intervenuto in conferenza stampa,ha parlato della sfida contro il Real Betis commentando la delicata situazione di(recentemente fermato per guida in stato di ebbrezza e accusato di aver diffuso senza consenso un video a sfondo sessuale) e l'addio di(che ritroverà proprio nella sfida contro gli andalusi): "Il club ha aperto un'indagine su Asencio . Finché l'indagine sarà aperta, lo considero un giocatore del. È infortunato e lo rimarrà per un paio di settimane. La rescissione del contratto di? Abbiamo parlato al telefono per tre minuti. Gli ho detto che non contavo su di lui e che spesso i giocatori si affezionano ai loro contratti, ma in questo caso le cose sono andate lisce perché mi ha detto che preferiva essere libero di decidere il suo futuro".

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo stadio Santiago Bernabéu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Proseguendo, il tecnico dei blancos ha raccontato, dal suo punto di vista, la verità riguardo Luka Modric dopo le recenti dichiarazioni del centrocampista: "Lo volevamo tantissimo… ma era quasi impossibile negoziare con Levy. Tuttavia, continuavamo a sperare di ingaggiarlo mentre eravamo negli Stati Uniti: un giorno era già ingaggiato, un altro no, un giorno sì, un altro no, mentre parlavo con José Ángel. Il Real Madrid stava quasi per dire ‘è impossibile’, ma il giocatore ci teneva. Perché poteva giocare come mediano, trequartista e a tre. Era il giocatore ideale. Mi avete fatto impazzire per qualche mese. Poi… è stato un colpo di fulmine".

"Ho fatto commenti stupidi"

😅 Mourinho bromea sobre su relación con Manuel PELLEGRINI:



👉🏼 "He tenido algún comentario estúpido, del que NO me siento ORGULLOSO. Le he pagado bien, porque la PREMIER QUE GANÓ con el City, se la regalé yo"



😉 "Es un ejemplo" pic.twitter.com/3Qs1Vxsafr — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 3, 2026

Nel corso della conferenza stampa, loè tornato a parlare anche del rapporto con l'allenatore del Betis,e dei piccanti commenti fatti in passato: "Non rimprovero mai nulla perché non possiamo tornare indietro nel tempo. Nel calcio c’è un passato così lungo che ci sono cose che dici, fai e poi ti senti un idiota.. Ho fatto commenti stupidi".

Infine, Mourinho ha chiuso il suo intervento su Pellegrini dicendo: "Si è comportato da vero signore con me, in un’amichevole Betis-Roma, con un arbitro che tifava per il Betis. Eravamo rimasti in sette in campo e lui ha detto ai suoi giocatori di non annientarci. Avrebbero potuto segnarci otto gol e invece ne hanno fatti tre. Un grande esempio come allenatore e come persona".