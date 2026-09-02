Multa da 14.400 euro e revoca della patente per otto mesi
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Raul Asencio, difensore spagnolo classe 2003, è stato condannato a 14.440 euro di multa e revoca della patente per otto mesi per aver guidato in stato di ebbrezza nel sud della Gran Canaria. Il giocatore del Real Madrid, non più centrale nei piani delle merengues, ha aggravato la propria posizione e non è da escludere un suo addio nel mercato di gennaio.
Il fattoCome riporta il media Canarias 7, Raul Asencio è stato fermato dalla polizia spagnola, lo scorso 16 agosto, a bordo della propria Porsche, mentre il livello di alcol nel sangue era molto più alto del limite consentito. Le analisi hanno fatto trasparire che risultato di 0,90 mg/l di alcol in aspirazione espirata, quando il tasso massimo è dello 0,25%.
Il giornale Atlantico Hoy ha rivelato che al difensore, condannato a un processo rapido, è giunta una multa da 14.400 euro e la revoca della patente per ben otto mesi. Il giocatore del Real Madrid, inoltre, tornerà a breve in Gran Canaria per la sentenza del tribunale in merito alla diffusione di video sessuali senza il consenso di due donne. Asencio aspetterà l'esito dei giudici insieme a tre ex giocatori della cantera dei Blancos, coinvolti nell'accaduto.
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Dall'erede di Sergio Ramos ai margini del progettoNel 2024, anno del suo debutto in prima squadra con il Real Madrid, dopo anni in cui si è messo positivamente in luce al Castilla, i tifosi delle merengues hanno subito intravisto in Raul Asencio un potenziale sconfinato e doti caratteriali riconducibili a Sergio Ramos, il più grande difensore della storia Blanca. Ancelotti lo ha lanciato con continuità dal primo minuto, anche a causa delle pesanti assenze di Eder Militao e Alaba, ma lo spagnolo è andato incontro a prestazioni negative, figlie anche di comportamenti non professionali fuori dal campo.
Nell'ultima stagione, con Xabi Alonso prima e Arbeloa dopo, nonostante abbia giocato 34 partite, segnando 2 gol, non ha convinto fino in fondo e Florentino Perez ha deciso di affidarsi a Ibrahima Konate, arrivato a parametro zero dopo anni al Liverpool. Asencio, così, è scivolato in fondo alle gerarchie e a gennaio potrebbe partire.
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