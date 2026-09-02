Raul Asencio, difensore spagnolo classe 2003, è stato condannato a 14.440 euro di multa e revoca della patente per otto mesi per aver guidato in stato di ebbrezza nel sud della Gran Canaria. Il giocatore del Real Madrid, non più centrale nei piani delle merengues, ha aggravato la propria posizione e non è da escludere un suo addio nel mercato di gennaio.

Il fatto

Come riporta il media Canarias 7, Raul Asencio è stato fermato dalla polizia spagnola, lo scorso 16 agosto, a bordo della propria Porsche, mentre il. Le analisi hanno fatto trasparire che risultato di 0,90 mg/l di alcol in aspirazione espirata, quando il tasso massimo è dello 0,25%.

MADRID, SPAIN - JANUARY 04: Raul Asencio del Real Madrid celebra il gol del terzo della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Betis Balompié allo Stadio Santiago Bernabéu il 4 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il giornale Atlantico Hoy ha rivelato che al difensore, condannato a un processo rapido, è giunta una multa da 14.400 euro e la revoca della patente per ben otto mesi. Il giocatore del Real Madrid, inoltre, tornerà a breve in Gran Canaria per la sentenza del tribunale in merito alla diffusione di video sessuali senza il consenso di due donne. Asencio aspetterà l'esito dei giudici insieme a tre ex giocatori della cantera dei Blancos, coinvolti nell'accaduto.

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Dall'erede di Sergio Ramos ai margini del progetto

Nel 2024, anno del suo debutto in prima squadra con il, dopo anni in cui si è messo positivamente in luce al Castilla, i tifosi delle merengues hanno subito intravisto in Raul Asencio un potenziale sconfinato e doti caratteriali riconducibili a, il più grande difensore della storia Blanca.lo ha lanciato con continuità dal primo minuto, anche a causa delle pesanti assenze di, ma lo spagnolo è andato incontro a prestazioni negative, figlie anche di comportamenti non professionali fuori dal campo.

LISBON, PORTUGAL - JANUARY 28: Raul Asencio del Real Madrid sembra abbattuto mentre riceve un cartellino rosso durante la partita della Fase a Gironi MD8 della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo Stadio do SL Benfica il 28 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Nell'ultima stagione, con Xabi Alonso prima e Arbeloa dopo, nonostante abbia giocato 34 partite, segnando 2 gol, non ha convinto fino in fondo e Florentino Perez ha deciso di affidarsi a Ibrahima Konate, arrivato a parametro zero dopo anni al Liverpool. Asencio, così, è scivolato in fondo alle gerarchie e a gennaio potrebbe partire.