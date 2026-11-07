Serata che entrerà nei libri di storia del calcio inglese: David Moyes ha eguagliato il record di Harry Catterick come allenatore più presente all'Everton
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L'anticipo del venerdì di Premier League ha permesso all'Everton, vittorioso in rimonta contro il Coventry di Frank Lampard, di balzare al quinto posto in classifica in attesa di Liverpool e Brentford. Per una volta, però, il risultato è passato in secondo piano. Infatti, nel nuovo impianto Hill Dickinson Stadium, si è festeggiato un traguardo storico. David Moyes, navigato manager scozzese, ha guidato per la 592esima volta le Toffees, eguagliando il record stabilito da Harry Catterick dal 1961 al 1973. Dopo la sosta, l'ex allenatore del Manchester United salirà in vetta in solitaria.
David Moyes nei libri di storia592 panchine alla guida dello stesso club, seppur in due periodi differenti: David Moyes è già di diritto nella più che centenaria storia dell'Everton. Dopo le prime esperienze da allenatore alla guida del Preston North End, che lo fecero maturare e conoscere al grande pubblico, arrivò la chiamata del club di Liverpool. Era il 2002, la Premier League si affacciava alle vetrine mondiali e Moyes sarebbe rimasto in carica fino al 2013.
Non ha eguagliato la straordinaria longevità di Arsene Wenger all'Arsenal (ben 22 anni) o quella di Sir Alex Ferguson al Manchester United (27 anni), proprio perché scelse nell'impossibile missione di ereditare la panchina di quest'ultimo, la più pesante del calcio inglese e mondiale. "Il prescelto", così definito dal pubblico di Old Trafford, per l'apprezzamento di Sir Alex nei suoi confronti, durò appena dieci mesi, prima di finire nel tritacarne delle polemiche ed essere esonerato.
Si può sognareDopo anni trascorsi tra Real Sociedad, Sunderland e soprattutto West Ham, ha scelto di fare ritorno dove è diventato grande nel 2025. La seconda esperienza alla guida dell'Everton, iniziata con il tredicesimo posto nella passata stagione, la prima nel nuovo impianto, sta continuando adesso e le Toffees, dopo dieci giornate, sono al quinto posto. Moyes non ha ancora vinto un titolo con il club a differenza dell'uomo che ha eguagliato la scorsa sera: Harry Catterick. L'allenatore classe 1919, sulla panchina dell'Everton, vinse due volte la First Division, nelle stagioni 1962/63 e 1969/70 e la FA Cup nel 1965/66. Moyes, che lo supererà per presenze nella sfida contro il Brentford al rientro dalla sosta, vuole regalarsi e regalare al "Club del Popolo", così definito da lui nella conferenza stampa di presentazione del 2004, almeno un trofeo.
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