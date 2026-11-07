L'anticipo del venerdì di Premier League ha permesso all'Everton, vittorioso in rimonta contro il Coventry di Frank Lampard, di balzare al quinto posto in classifica in attesa di Liverpool e Brentford. Per una volta, però, il risultato è passato in secondo piano. Infatti, nel nuovo impianto Hill Dickinson Stadium, si è festeggiato un traguardo storico. David Moyes, navigato manager scozzese, ha guidato per la 592esima volta le Toffees, eguagliando il record stabilito da Harry Catterick dal 1961 al 1973. Dopo la sosta, l'ex allenatore del Manchester United salirà in vetta in solitaria.

David Moyes nei libri di storia

panchine alla guida dello stesso club, seppur in due periodi differenti:è già di diritto nella più che centenaria storia dell'. Dopo le prime esperienze da allenatore alla guida del, che lo fecero maturare e conoscere al grande pubblico, arrivò la chiamata del club di Liverpool. Era il 2002, lasi affacciava alle vetrine mondiali esarebbe rimasto in carica fino al 2013.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 06: David Moyes, allenatore dell'Everton, dà istruzioni durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Coventry City allo Hill Dickinson Stadium il 6 novembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Non ha eguagliato la straordinaria longevità di Arsene Wenger all'Arsenal (ben 22 anni) o quella di Sir Alex Ferguson al Manchester United (27 anni), proprio perché scelse nell'impossibile missione di ereditare la panchina di quest'ultimo, la più pesante del calcio inglese e mondiale. "Il prescelto", così definito dal pubblico di Old Trafford, per l'apprezzamento di Sir Alex nei suoi confronti, durò appena dieci mesi, prima di finire nel tritacarne delle polemiche ed essere esonerato.

Tonight, David Moyes will equal Harry Catterick's record for games as Everton manager.



Congrats, boss! 👏💙 pic.twitter.com/sZyxHgnVj8 — Everton (@Everton) November 6, 2026

Si può sognare