Dreesen conferma il ritorno di Musiala e ammette i dubbi del Bayern sul suo rendimento futuro
Bayern Monaco, Olise sfida Musiala in allenamento tra dribbling e trick
Jamal Musiala è pronto a tornare in campo con il Bayern Monaco, ma il suo rientro non chiuderà la discussione sul futuro del talento tedesco. Al contrario, secondo le parole del CEO Jan-Christian Dreesen, sarà proprio il rendimento del giocatore dopo il lungo stop a permettere al club di capire quale strada intraprendere. Musiala dovrebbe infatti essere a disposizione venerdì contro il Colonia, dopo circa due mesi di assenza per un infortunio muscolare. Il Bayern, però, vuole aspettare il suo ritorno prima di valutare concretamente la situazione. Dreesen ha spiegato che il club spera di rivedere il "vecchio" Musiala, quello capace di essere uno dei protagonisti della squadra. Se invece il giocatore dovesse tornare a un livello sensibilmente diverso, allora sarebbe necessario un confronto con lui, la famiglia e il management.
Musiala torna contro il Colonia: Dreesen conferma il rientroLa prima notizia è positiva per Musiala. Il 23enne è vicino al ritorno dopo lo stop causato da un infortunio muscolare alla coscia e Dreesen ha anticipato che dovrebbe giocare venerdì contro il Colonia. "Per quanto ne so, Jamal giocherà venerdì", ha dichiarato il presidente del Bayern durante un incontro con la stampa locale. Per il giocatore sarà un momento importante, soprattutto dopo un periodo nel quale diversi problemi fisici gli hanno impedito di trovare continuità.
Il Bayern, però, non pretende che Musiala torni immediatamente al massimo. Dreesen ha chiarito che servirà tempo per recuperare completamente ritmo e condizione. Il club osserverà quindi attentamente il suo rendimento nelle prossime settimane.
Il Bayern vuole capire se Musiala può tornare ai suoi livelliÈ questo il passaggio più delicato delle dichiarazioni di Dreesen. Il dirigente ha spiegato che la società valuterà il percorso di Musiala e, se necessario, si confronterà direttamente con il giocatore e con il suo entourage. "Speriamo che Jamal torni. Avrà sicuramente bisogno del suo tempo. Lo valuteremo e ci siederemo con la famiglia e il management. O saremo felici perché è il vecchio Jamal, oppure, se nel percorso diventerà un altro, dovremo parlarne".
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