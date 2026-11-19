Jamal Musiala è pronto a tornare in campo con il Bayern Monaco, ma il suo rientro non chiuderà la discussione sul futuro del talento tedesco. Al contrario, secondo le parole del CEO Jan-Christian Dreesen, sarà proprio il rendimento del giocatore dopo il lungo stop a permettere al club di capire quale strada intraprendere. Musiala dovrebbe infatti essere a disposizione venerdì contro il Colonia, dopo circa due mesi di assenza per un infortunio muscolare. Il Bayern, però, vuole aspettare il suo ritorno prima di valutare concretamente la situazione. Dreesen ha spiegato che il club spera di rivedere il "vecchio" Musiala, quello capace di essere uno dei protagonisti della squadra. Se invece il giocatore dovesse tornare a un livello sensibilmente diverso, allora sarebbe necessario un confronto con lui, la famiglia e il management.

Musiala torna contro il Colonia: Dreesen conferma il rientro

La prima notizia è positiva per Musiala. Il 23enne è vicino al ritorno dopo lo stop causato da un infortunio muscolare alla coscia e. "Per quanto ne so, Jamal giocherà venerdì", ha dichiarato il presidente del Bayern durante un incontro con la stampa locale. Per il giocatore sarà un momento importante, soprattutto dopo un periodo nel quale diversi problemi fisici gli hanno impedito di trovare continuità.

Il Bayern, però, non pretende che Musiala torni immediatamente al massimo. Dreesen ha chiarito che servirà tempo per recuperare completamente ritmo e condizione. Il club osserverà quindi attentamente il suo rendimento nelle prossime settimane.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 13 SETTEMBRE: Jamal Musiala dell'FC Bayern Muenchen reagisce durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e FC Bayern München all'Ursapharm-Arena il 13 settembre 2026 a Spiesen-Elversberg, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il Bayern vuole capire se Musiala può tornare ai suoi livelli

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È questo il passaggio più delicato delle dichiarazioni di Dreesen. Il dirigente ha spiegato chee, se necessario, si confronterà direttamente con il giocatore e con il suo entourage. "Speriamo che Jamal torni. Avrà sicuramente bisogno del suo tempo. Lo valuteremo e ci siederemo con la famiglia e il management. O saremo felici perché è il vecchio Jamal, oppure, se nel percorso diventerà un altro, dovremo parlarne".Il Bayern non sta quindi annunciando una cessione e non ha messo ufficialmente in discussione il contratto del giocatore,. Dreesen sta però ammettendo che il club dovrà fare una valutazione se Musiala non riuscirà a ritrovare il rendimento precedente. La questione, dunque, è rinviata al campo. La società bavarese vuole prima vedere come Musiala reagirà al ritorno all'attività agonistica. Se il talento tedesco tornerà quello di prima, ogni dubbio potrà essere superato. In caso contrario, Dreesen ha già fatto capire che sarà necessario sedersi attorno a un tavolo e discutere della situazione.