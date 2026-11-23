Non c'è proprio un momento di pace per Jamal Musiala. Il centrocampista continua a tenere in ansia il Bayern Monaco e tutto il calcio tedesco. Da quel 23 agosto, giorno in cui il classe 2003 ha accusato un malore nell'amichevole contro l'Heidenheim, è iniziato un vero e proprio calvario per il numero 10 dei bavaresi e la cosa peggiore è che dopo tre mesi non si è ancora arrivati a trovare la causa. Al momento, il 23 enne ha totalizzato appena 5 presenze e 2 reti, ma in campo è un giocatore completamente diverso rispetto al fenomeno di soli 6 mesi fa e, inoltre, i vertici del club dell'Allianz Arena hanno parlato di un nuovo malore accusato la settimana scorsa.

Musiala, nuovo malore la scorsa settimana: Bayern Monaco sempre più in ansia

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Jamal Musiala continua a tenere in ansia il. Le condizioni del talento tedesco destano sempre più preoccupazione. Come riporta il quotidiano BILD, infatti, non si sarebbe concluso il percorso di recupero del centrocampista dopo il malore accusato durante l'amichevole contronel mese di agosto. Il 23enne tedesco sarebbe stato infatti vittima di un nuovo malore simile a quello visto proprio l'estate scorsa. Secondo la fonte tedescaavrebbe accusato questa nuova crisi neurologica nella giornata di lunedì e questo ha riacceso l'attenzione sulle sue condizioni.Il centrocampista era tornato in campo lo scorso weekend. Un ritorno che non è stato ben visto dalla massima dirigenza del club soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente onorario Uli, dell'amministratore delegato Jan-Christiane dell'ex CEO Karl-Heinz. Dopo quanto accaduto contro l'Heidenheim, il Bayern Monaco aveva leggermente modificato la sua terapia farmacologica ma ad oggi, alla luce di quanto accaduto, sembra che il lavoro non abbia dato i risultati sperati tanto da fare scattare l'allerta massima all'interno del club.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 13 SETTEMBRE: Jamal Musiala dell'FC Bayern Muenchen reagisce durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e FC Bayern München all'Ursapharm-Arena il 13 settembre 2026 a Spiesen-Elversberg, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il Bayern Monaco sta ragionando fortemente su come gestire la situazione relativa a Musiala, le cui condizioni fisiche sono chiaramente la priorità per la società bavarese. Nel frattempo la FIFPRO, federazione internazionale dei calciatori professionisti, ha pubblicato un lungo comunicato sulla vicenda esprimendo le proprie perplessità proprio sulle dichiarazioni fatte dal club tedesco sulla vicenda Musiala.

Il comunicato

"Siamo profondamente preoccupati per le ripetute dichiarazioni pubbliche dei vertici dell’FC Bayern Monaco che mettono in discussione il contratto di Jamal Musiala mentre torna da un infortunio. Il presidente onorario del Bayern, l’amministratore delegato e l’ex amministratore delegato hanno tutti messo pubblicamente in discussione il contratto di Musiala in rapida successione.

Secondo FIFPRO, si tratta di una strategia coordinata per esercitare pressione su Musiala e i suoi rappresentanti in vista di eventuali negoziati. Un club del calibro del Bayern non dovrebbe agire in questo modo. I contratti esistono per essere rispettati. Un infortunio o un calo di forma non dà a un club alcun motivo per riaprire i termini concordati, così come una serie di prestazioni eccezionali non dà a un giocatore un diritto automatico a un aumento di stipendio".