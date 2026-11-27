Il ritorno in campo di Jamal Musiala sembrava poter rappresentare finalmente una svolta positiva per il giocatore, alle prese con l'ormai chiacchierato e delicato problema neurologico da cui potrebbe non riprendersi a livello agonistico. Per il fantasista del Bayern Monaco, però, arriva un'altra battuta di arresto, con un nuovo problema muscolare che lo costringe a fermarsi nuovamente, forse per tutto il restante dell'anno. Ecco cosa ha comunicato ufficialmente il club bavarese e le sensazioni sul suo rientro.

Nuovo stop per Musiala: il comunicato del Bayern

La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando ilha reso noto l'esisto degli accertamenti medici effettuati da, che hanno evidenziato undella coscia destra: una diagnosi che rappresenta un nuovonel percorso di recupero del calciatore tedesco, già costretto a saltare diverse partite nel corso degli ultimi mesi. Il club bavarese ha comunicato ufficialmente: "Lo staff medico del Bayern riporta che Jamal Musiala ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, e sarà quindi indisponibile fino a data a destinarsi". Non si è ancora a conoscenza delle tempistiche precise, ma stando ai vari report locali, la certezza è che il giocatore dovrà nuovamente concentrarsi sul percorsofino alla fine dell'anno.

MONACO, GERMANIA - 20 NOVEMBRE: Jamal Musiala dell'FC Bayern Monaco guarda durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e 1. FC Köln all'Allianz Arena il 20 novembre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il rientro e la ricaduta: il periodo nero di Musiala

La nuovaarriva in un momento particolarmente delicato per, tornato a disposizione dopo il precedente infortunio muscolare che lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco per diverse, facendo ritorno solo lo scorso 20 novembre in occasione della partita dicontro il, facendo il suo ingresso al minuto 70. Anche nel corso dell'ultima partita di Champions, persa dal Bayern contro il, Musiala ne ha approfittato per macinare altri minuti importanti entrando sempre nella ripresa, ma il nuovo problema fisicoquindi un percorso che sembrava finalmente avviato verso la semi-normalità.

Le indiscrezioni provenienti dalla Germania, parlano di uno stop stimato tra le quattro e le sei settimane, parlando dell'infortunio come una vera e propria ricaduta del problema precedente, riacutizzatosi durante la partita europea in Francia. Il giocatore potrebbe quindi tornare a disposizione nel gennaio 2027, chiudendo cosi anticipatamente il suo anno solare.