Il calcio può portare un giocatore ai vertici più alti, alla fama e alla ricchezza, ma può anche farti attraversare momenti complicati. Purtroppo è il caso di Naby Keita, ex centrocampista del Liverpool e del Lipsia, che ha chiesto al Ferencvaros un periodo di pausa dal calcio per ritrovare il proprio equilibrio mentale. La decisione è stata accolta dalla società ungherese, che ha deciso di assecondare la richiesta del classe 1995. A confermare la situazione è stato l'allenatore Balazs Borbely, che ha spiegato come il giocatore non si senta attualmente nelle condizioni di aiutare la squadra. Per questo motivo, Keita ha chiesto di allontanarsi temporaneamente dagli impegni agonistici, con l'obiettivo di recuperare serenità e tornare a disposizione nel nuovo anno.

La situazione di Naby Keita al Ferencvaros

La decisione è arrivata dopo un periodo difficile per il centrocampista guineano, che in questa stagione ha collezionato appena 9 presenze tra tutte le competizioni, fornendo 2 assist. La sua ultima apparizione risale allo scorso 20 settembre, nella partita terminata 1-1 contro il Nyiregyhaza Spartacus, nella quale aveva anche indossato la fascia da capitano.

NAPOLI, ITALIA - 3 OTTOBRE: Naby Keita del Liverpool infortunato durante la partita del Gruppo C di UEFA Champions League tra SSC Napoli e Liverpool allo Stadio San Paolo il 3 ottobre 2018 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Alle difficoltà fisiche si sono aggiunti alcuni problemi nel rapporto con il precedente allenatore Robbie Keane, rendendo ancora più complicato il suo percorso in Ungheria. Questa situazione ha portato il giocatore a chiedere alla società un periodo lontano dal campo, per concentrarsi sul proprio benessere mentale.

Una carriera segnata dalle difficoltà

Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Lipsia, il centrocampista era stato acquistato dal Liverpool di Jurgen Klopp nell'estate del 2018 per circa 60 milioni di euro. Con il club inglese ha conquistato la Champions League nel 2019 e la Premier League nella stagione successiva che in casa Reds mancava da 30 anni, confermando il suo livello in mezzo a una squadra ricca di campioni.

LONDRA, INGHILTERRA - 14 MAGGIO: Divock Origi, Naby Keita, Sadio Mane e Ibrahima Konate del Liverpool festeggiano con il trofeo dell'Emirates FA Cup dopo la vittoria della loro squadra durante la finale di FA Cup tra Chelsea e Liverpool al Wembley Stadium il 14 maggio 2022 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

La sua esperienza in Inghilterra, come tutte le altre, è stata però condizionata da numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità. Alla scadenza del contratto, nel 2023, Keita aveva deciso di tornare in Germania, firmando con il Werder Brema per provare a rilanciare la propria carriera, ma anche questa esperienza si è rivelata più complicata del previsto. Tra infortuni e difficoltà di ambientamento, il guineano ha collezionato appena 106 minuti in Bundesliga.

Nell'aprile 2024 si era messo in mezzo anche il caso che aveva portato alla rottura definitiva con il club. Dopo aver saputo di non essere stato inserito nell'undici titolare per la trasferta contro il Bayer Leverkusen, aveva deciso di non partire insieme alla squadra, spingendo la società ad escluderlo fino al termine della stagione.

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Nel gennaioera quindi arrivato il, diventato successivamente definitivo. Con la formazione ungherese Keita, contribuendo anche alla conquista del campionato, ma ora il centrocampista ha nuovamente bisogno di fermarsi, con la speranza di ritrovare le