Salta la conferenza stampa pre Napoli-Arsenal di Arteta: il tecnico spagnolo e la squadra, infatti, non sono ancora arrivati in Italia. Il loro arrivo, da Londra, era previsto per le 19.15 ma un problema tecnico al controllo del traffico aereo ha provocato enormi ritardi e cancellazioni nel traffico aereo inglese.

Annullata la conferenza stampa di Arteta al "Maradona": il volo dell'@Arsenal è in forte ritardo per un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannicohttps://t.co/JJp2B57Yqd — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 8, 2026

Caos in Inghilterra: l'Arsenal non è ancora partito per Napoli

Parte male l'avventura europea di questa stagione per l'Arsenal. O meglio: a quanto pare non è ancora partita. La squadra londinese, infatti, è attesa in Italia per le 19:15 ma non vi arriverà prima delle 21,30. Il problema? Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo che ha provocato una serie dial traffico aereo inglese. In diversi aeroporti del paese, infatti, si registrano grandinelle partenze e anche cancellazioni dei voli. Risultano colpiti anche gli aeroporti londinesi: Heathrow e Gatwick e Luton, dal quale dovrebbero partite i Gunners. Che, stando al The Sun, sarebberodel club, che dista 20 minuti dall'aeroporto, in attesa che il problema venga risolto e che il loro volo possa decollare.

BUDAPEST, HUNGARY - MAGGIO 30: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, passa accanto al trofeo della UEFA Champions League dopo la finale della UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, il 30 maggio 2026. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Nella serata di oggi, prima della partita di domani sera alle 21, si sarebbe dovuta tenere anche la tipica conferenza stampa pre gara. Quella di mister Allegri, tecnico del Napoli, si è regolarmente svolta. Ma, allo stadio Maradona, era atteso anche Arteta. Il tecnico spagnolo, però, arriverà con un discreto ritardo e la società ha chiesto di annullare la conferenza stampa. La Uefa ha acconsentito: le conferenze stampa, infatti, si devono tenere in una fascia oraria precisa e chiaramente sarà impossibile rientrarvi.

Si verifica, quindi, un caso più unico che raro e i giornalisti non avranno la possibilità di parlare con il tecnico dei Gunners in vista della prima gara di questa stagione europea. Appuntamento, quindi, sempre allo stadio Maradona ma direttamente per mercoledì sera alle ore 21, quando i vice-campioni d'Europa affronteranno i padroni di casa.