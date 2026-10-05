Zidane sogna l'approdo ai quarti con due gare d'anticipo, ma serve un doppio risultato favorevole
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
La Francia si prepara a scendere in campo per la quarta ed ultima partita di questa sosta delle nazionali. Avversario di giornata è il Belgio, già sconfitto nella gara d'andata. Gli attuali 7 punti pongono i Bleus in vetta al proprio girone, ma per accedere ai quarti di finale ancora non sono sufficienti. La matematica del passaggio del turno potrebbe arrivare già questa sera.
Francia, Zidane vede i quarti: serve un doppio risultatoLo Stade de France di Parigi è pronto ad accogliere il Belgio in una partita che promette gol e spettacolo. La formazione di Zidane comanda il gruppo 1 della Lega A con 7 punti. Alle sue spalle c'è proprio il Belgio di Lukaku e De Bruyne staccato di una lunghezza. Inseguono Italia e Turchia, pronte a gareggiare in contemporanea in questa quarta giornata di Nations League. Gli azzurri, dopo un tremendo inizio, si sono ripresi salendo a 4 punti, mentre la nazionale allenata da Montella è inchiodata sul fondo con speranze di qualificazione ridotte al lumicino.
Ricordiamo che la Nations League tornerà a novembre con le ultime due giornate della fase a gironi, mentre da marzo a giugno si terrà la fase ad eliminazione diretta. Le prime due nazionali dei 4 gironi di Lega A accedono ai quarti di finale. La Francia può accedere già oggi alla fase finale della Nations League, ma è costretta a vincere a Parigi davanti ai suoi tifosi. Inoltre, l'Italia non si deve imporre al Renato Dall'Ara di Bologna con la Turchia.
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