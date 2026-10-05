La Francia si prepara a scendere in campo per la quarta ed ultima partita di questa sosta delle nazionali. Avversario di giornata è il Belgio, già sconfitto nella gara d'andata. Gli attuali 7 punti pongono i Bleus in vetta al proprio girone, ma per accedere ai quarti di finale ancora non sono sufficienti. La matematica del passaggio del turno potrebbe arrivare già questa sera.

Francia, Zidane vede i quarti: serve un doppio risultato

Lo Stade de France di Parigi è pronto ad accogliere il Belgio in una partita che promette. La formazione di Zidane comanda il gruppo 1 della Lega A con 7 punti. Alle sue spalle c'è proprio ildi Lukaku e De Bruyne staccato di una lunghezza. Inseguono Italia e Turchia, pronte a gareggiare in contemporanea in questa quarta giornata di Nations League. Gli azzurri, dopo un tremendo inizio, si sono ripresi salendo, mentre la nazionale allenata da Montella è inchiodata sul fondo con speranze di qualificazione ridotte al lumicino.

PARIGI, FRANCIA - 02 OTTOBRE: Michael Olise della Francia festeggia il gol del primo punto della sua squadra con il compagno di squadra Rayan Cherki durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 02 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Ricordiamo che la Nations League tornerà a novembre con le ultime due giornate della fase a gironi, mentre da marzo a giugno si terrà la fase ad eliminazione diretta. Le prime due nazionali dei 4 gironi di Lega A accedono ai quarti di finale. La Francia può accedere già oggi alla fase finale della Nations League, ma è costretta a vincere a Parigi davanti ai suoi tifosi. Inoltre, l'Italia non si deve imporre al Renato Dall'Ara di Bologna con la Turchia.

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Il doppio incastro renderebbe i francesi irraggiungibili da almeno due nazionali nel girone. I Bleus, mentre i Diavoli Rossi rimarrebbero a 6. L'Italia, non vincendo, al massimo arriverebbe a 5 punti, mentre la Turchia non rappresenta un problema. L'andata dei quarti è il 25 marzo, il ritorno è fissato il 30 marzo.