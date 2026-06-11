Alla vigilia del calcio d'inizio della Coppa del Mondo, New York ha intitolato una sua strada ad un giocatore iconico che quella coppa l'ha vinta con la sua Francia nel 1998: Thierry Henry. La leggenda dell'Arsenal, inoltre, ha chiuso la sua carriera proprio a New York giocando nei New York Red Bulls.

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New York intitola una strada a Thierry Henry

Non sono molti i giocatori a cui è stata intitolata una strada. A Torino c'è il corso Gaetano Scirea, a Rapallo hanno intitolato una via a Gianluca Vialli, per citarne due dalle nostre parti. Adesso avrà una strada anche Henry , leggenda dell' Arsenal e della nazionale francese. Dove? Nella Grande Mela, New York. Città che è governata, tra l'altro, dal sindaco. La strada, rinominata col nome del centravanti, si trova all' incrocio tra la 50th Street e la 6th Avenue vicino al Rockefeller Center.

L'inaugurazione è avvenuta ieri, alla presenza di numerosi membri del consiglio comunale cittadino, e di un suo exo compagno di squadra nei Red Bulls, Bradley Wright-Phillips. Dopo alcuni brevi discorsi, uno dei presenti ha rimosso il telo e scoperto il nuovo cartello che intitola la via al giocatore dell'Arsenal degli Invincibili di Arsene Wenger. Henry, purtroppo, non ha potuto prendere parte alla cerimonia ma si è collegato a sorpresa con FaceTime.

French soccer icon and former New York Red Bulls star Thierry Henry is honored in New York ahead of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sfL9ktJKDM — FOX Sports (@FOXSports) June 10, 2026

New York e la Coppa del Mondo

Si tratta, però, di una iniziativa temporanea e legata ai Mondiali di calcio che vedranno coinvolta anche New York. Al MetLife Stadium, sito nel New Jersey, ma non lontano dalla grande città, infatti, andranno di scena la, la Germania , l, ile anche la. E quella intitolata all'ex Gunners non sarà la sola a cambiare nome in onore ad una leggenda del calcio. Nel Queens una strada ha già ricevuto il suo nuovo nome:

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