Il calciatore portoghese è riuscito a esprimersi finalmente ad alti livelli dopo anni di prestiti, e adesso vuole rimanere nel club tedesco
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Fábio Vieira si trova davanti a un bivio cruciale per il prosieguo della sua carriera calcistica. Il centrocampista portoghese ha appena concluso un'eccellente stagione in prestito all'Amburgo, club tedesco dove è riuscito finalmente a mettere in mostra tutto il suo potenziale tecnico. Con uno score di tutto rispetto, arricchito da ben 7 gol e 5 assist distribuiti in 29 presenze in Bundesliga. Il giocatore ha trascinato la squadra a una comoda salvezza dopo la promozione dello scorso anno.
Oggi l'intenzione del classe 2000 sarebbe quella di rimanere in pianta stabile in Germania. Per far sì che il matrimonio prosegua a tutti gli effetti, Arsenal e Amburgo dovranno trovare un'intesa economica, e al momento non è per niente vicina.
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Fabio Vieira: l'Amburgo chiede uno sconto ai Gunners che non mollanoLa trattativa tra i due club è entrata nel vivo subito dopo il fischio finale della stagione, ma si preannuncia una battaglia diplomatica complessa. La squadra tedesca ha chiarito ufficialmente all'Arsenal l'intenzione di trattenere il centrocampista, ma l'ostacolo principale è legato alla cifra del riscatto.
L'accordo di prestito siglato lo scorso anno conteneva infatti una clausola a favore dell'Amburgo per acquistare il cartellino a titolo definitivo per 20 milioni di euro (circa 17,4 milioni di sterline). Tuttavia, i tedeschi sperano di poter chiudere l'affare a una cifra decisamente inferiore. Dal canto suo, la dirigenza londinese non sembra intenzionata a fare sconti, anzi: l'Arsenal punta a massimizzare il profitto nonostante al giocatore resti soltanto un anno di contratto prima della scadenza naturale. I colloqui sono destinati a intensificarsi, con il portoghese che spinge per restare nel club in cui ha riscoperto la sua forma migliore.
Un acquisto da 30 milioni che non ha rispettato le aspettativeLa fermezza dei Gunners sul prezzo si spiega anche con la necessità di ammortizzare un investimento iniziale che a Londra non ha mai fruttato i frutti sperati. La carriera di Fábio Vieira all'Arsenal non è stata un successo: acquistato dal Porto nell'estate del 2022 per una cifra iniziale di 30 milioni di sterline, il calciatore ha faticato a imporsi nelle rotazioni di Mikel Arteta, venendo persino rimandato in prestito in Portogallo per due stagioni prima del trasferimento ad Amburgo.
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