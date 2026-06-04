Fábio Vieira si trova davanti a un bivio cruciale per il prosieguo della sua carriera calcistica. Il centrocampista portoghese ha appena concluso un'eccellente stagione in prestito all'Amburgo, club tedesco dove è riuscito finalmente a mettere in mostra tutto il suo potenziale tecnico. Con uno score di tutto rispetto, arricchito da ben 7 gol e 5 assist distribuiti in 29 presenze in Bundesliga. Il giocatore ha trascinato la squadra a una comoda salvezza dopo la promozione dello scorso anno.

Oggi l'intenzione del classe 2000 sarebbe quella di rimanere in pianta stabile in Germania. Per far sì che il matrimonio prosegua a tutti gli effetti, Arsenal e Amburgo dovranno trovare un'intesa economica, e al momento non è per niente vicina.

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Fabio Vieira: l'Amburgo chiede uno sconto ai Gunners che non mollano

Laè entrata nel vivo subito dopo il fischio finale della stagione, ma si preannuncia. La squadra tedesca ha chiarito ufficialmente all'Arsenal l'intenzione di trattenere il centrocampista, ma l'ostacolo principale è legato alla cifra del riscatto.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 03 MAGGIO: Fábio Vieira dell'Amburgo subisce un contrasto da Robin Koch dell'Eintracht Francoforte durante la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo al Deutsche Bank Park il 03 maggio 2026 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'accordo di prestito siglato lo scorso anno conteneva infatti una clausola a favore dell'Amburgo per acquistare il cartellino a titolo definitivo per 20 milioni di euro (circa 17,4 milioni di sterline). Tuttavia, i tedeschi sperano di poter chiudere l'affare a una cifra decisamente inferiore. Dal canto suo, la dirigenza londinese non sembra intenzionata a fare sconti, anzi: l'Arsenal punta a massimizzare il profitto nonostante al giocatore resti soltanto un anno di contratto prima della scadenza naturale. I colloqui sono destinati a intensificarsi, con il portoghese che spinge per restare nel club in cui ha riscoperto la sua forma migliore.

Un acquisto da 30 milioni che non ha rispettato le aspettative

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La fermezza dei Gunners sul prezzo si spiega anche con la necessità di ammortizzare un investimento iniziale che a Londra non ha mai fruttato i frutti sperati.dal Porto nell'estate del 2022iniziale, il calciatore ha faticato a imporsi nelle rotazioni di Mikel Arteta, venendo persino rimandato in prestito in Portogallo per due stagioni prima del trasferimento ad Amburgo.Con la maglia dei londinesi ha collezionato appenacomplessivi. Un bottino realizzativo quasi identico a quello registrato in questa singola annata in Germania, ma in sole 29 partite, ovvero quasi la metà dei match disputati in Inghilterra., che si appresta a compiere 26 anni, potrebbe però esserci l'inserimento di altre squadre di Bundesliga, tra cui. L'Arsenal spera proprio in un'asta per potersi separare definitivamente dal giocatore alle proprie condizioni economiche.

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