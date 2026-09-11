Non ha brillato la scorsa stagione in Serie A, ma ai tempi del Lipisa (alla sua prima esperienza) si parlava di uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Cristopher Nkunku, attaccante classe 1997 cresciuto calcisticamente nel Paris Saint-Germain, tra il 2019 e il 2023 ha dato il meglio di sé in Germania, con la stessa maglia che indossa oggi e con cui ha segnato ieri all'esordio nella nuova Champions League. 172 presenze, 70 gol e 45 assist che convinsero il Chelsea, ai tempi allenato da Mauricio Pochettino, a spendere circa 65 milioni di euro per il suo cartellino (sarebbero stati 95 milioni in caso di vittoria della coppa europea), ma le cose non andarono come previsto.

Poi il trasferimento al Milan per 31 milioni di euro, che lo ha visto sempre come scelta secondaria nel ruolo di attaccante nonostante qualche gol e qualche giocata che hanno fatto pensare a una possibile rinascita però mai realmente arrivata, in attesa di vedere i risultati nel campionato che anni fa dominava.

Nkunku: cosa non ha funzionato con Chelsea e Milan?

Alla prima stagione in, Nkunku riuscì a giocarea causa di un, che lo costrinse alla tribuna per idella stagione. La seconda stagione andò meglio conin panchina e riuscì a giocare con maggiore continuità nonostante le difficoltà a segnare in campionato (6 gol nei due anni a Londra), pur brillando ine primo trofeo in maglia Blues. Proprio in quell'estate conquistò anche la nuova, dove contribuì con una rete.

Il giocatore ha scelto di spiegare le situazioni che l'hanno spinto a interrompere il proprio rapporto professionale con Milan e Chelsea prima della partita contro il Como al Sinigaglia in conferenza stampa.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 AGOSTO: Christopher Nkunku del Chelsea durante la partita amichevole pre-stagionale tra Chelsea e FC Internazionale allo Stamford Bridge l'11 agosto 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

Ha iniziato parlando proprio della sua avventura a Londra: "Ho subito il mio primo intervento chirurgico e volevo tornare in campo il prima possibile. Nel frattempo ci sono stati anche molti cambiamenti e non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo al Chelsea".

Successivamente ha parlato del Milan e delle idee contrastanti: "La decisione del Milan? È una scelta che va rispettata, ma non so perché abbiano agito in quel modo. Sono rimasto sorpreso, ma in ogni caso auguro loro una buona stagione".

Caricamento post Instagram...

Al Milan non ho avuto infortuni, ma la visione del calcio era diversa dalla mia.

Quindi, non appena si è presentata l'opportunità di tornare qui e giocare a calcio, l'ho colta al volo".

Infine ha parlato delle situazioni con il nuovo tecnico rossonero,, e(tecnico avuto dal francese nella scorsa stagione): "