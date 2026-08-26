Il Lipsia ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante francese, Cristopher Nkunku, che arriva in prestito dal Milan per la stagione appena iniziata. Nell'accordo è stata inserita anche un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo, dando così al club tedesco la possibilità di trasformare il ritorno del giocatore in un'operazione permanente nel caso in cui dovesse mantenere il livello visto in precedenza in Bundesliga. Per Nkunku si tratta di un ritorno particolarmente significativo, dato che è proprio con la maglia del Lipsia che il francese ha vissuto il periodo migliore della propria carriera.

Nkunku dice addio al Milan: il comunicato del Lipsia e le sue parole

Dopo essere arrivato dalnell'estate del 2019, in 4 stagioni ha disputato, realizzando, per un totale di. Numeri che gli hanno permesso di diventare uno dei simboli della storia recente del club e di vincere anche il premio dicon, nel 2023.

Dopo la sua esperienza in Germania ha salutato e si è trasferito al Chelsea, con cui ha brillato solo in Conference League nella stagione 2024-2025 segnando 7 gol in 11 partite, fornendo inoltre 3 assist. Infine il Milan, con cui ha segnato 8 gol in 35 presenze tra tutte le competizioni senza mai essere protagonista nell'attacco rossonero.

BERLINO, GERMANIA - 21 MAGGIO: Christopher Nkunku del RB Lipsia festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2022 tra SC Friburgo e RB Lipsia all'Olympiastadion il 21 maggio 2022 a Berlino, Germania. (Foto di Martin Rose/Getty Images)

Ecco il comunicato del RB Lipsia che conferma il ritorno in prestito per Nkunku:

"Christopher Nkunku è tornato al RB Lipsia in prestito dal Milan per la stagione 2026/27 . Inoltre, i Red Bulls hanno esercitato un'opzione per l'acquisto definitivo dell'attaccante. Christo e l'RB Lipsia sono legati da un rapporto speciale, che dura da quattro anni, 172 partite ufficiali, 126 partecipazioni al gol e due titoli di DFB-Pokal. Ora, l'attaccante è pronto a scrivere un nuovo capitolo con i Red Bulls".

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Siamo felicissimi di riavere Christo con noi. Ha già dimostrato il suo eccezionale talento e la sua capacità di fare la differenza in partita. Conosce il club, la città e la zona, e la sua versatilità, che gli permette di ricoprire diversi ruoli, ci offrirà ulteriori opzioni in attacco.

Nonostante l'interesse di altri top club europei, desiderava davvero tornare qui. Questo dimostra il legame speciale che ha con il nostro club.

Sul nuovo acquisto si è espresso anche, direttore generale: "

Infine a parlare è stato proprio Nkunku: "Quando ho saputo dell'opportunità di unirmi al RB Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, e non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena. Il mio legame con l'RB Lipsia è molto speciale. Anche dopo aver lasciato il club, ho continuato a seguire da vicino quello che succedeva qui. Ora sono pronto ad aprire un nuovo capitolo della mia esperienza al Lipsia".