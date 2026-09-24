Tra le venti squadre che compongono la Liga Spagnola 2026/2027 figura anche il Deportivo A Coruña. La squadra appena menzionata, infatti, ha fatto il suo ritorno nella massima divisione nazionale otto anni dopo l'ultima volta. Fino a questo momento, la squadra proveniente dalla Galizia ha collezionato 10 punti nelle prime sette gare del campionato ed attualmente occupa la settima posizione in classifica. Tuttavia, negli ultimi giorni i biancoblu hanno dovuto fare i conti con degli infortuni: prima quello di Marc Casadò e poi quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Adesso, a far compagnia ad entrambi ci sarà anche Zakaria Eddahchorui.

Deportivo A Coruña, si fa male Eddahchouri

Nelle ultime ore, il quotidiano spagnolo Marca ha riportato la notizia che riguarda l'attaccante olandese. Quest'ultimo, durante la sessione diodierna presso il Centro Sportivo di, ha riportato un infortunio al. A seguito degli esami effettuati da parte dello staff medico della squadra, è stata presa la decisione che Eddahchouri dovrà sottoporsi ad un. Il ritorno in campo dell'attaccante dipenderà molto dal processo di guarigione del polso. Sicuramente, l'allenatore del Depordovrà rinunciare a lui per diverse settimane ma, allo stesso tempo,sta per tornare a disposizione della squadra ed ilè previsto per la giornata di campionato che si terrà dopo la sosta per le

La Coruña, Spagna - 17 agosto 2026: Zakaria Eddahchouri del Deportivo A Coruña contrastato da Victor Chust dell'Elche durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Deportivo A Coruña ed Elche all'Abanca-Riazor. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Per la terza volta nel giro di pochi giorni, il club che milita nella massima serie spagnola non ha ricevuto ottime notizie dall'infermeria. Nell'ultima partita contro il Betis Siviglia, sia Casadò che Aubameyang hanno riportato infortuni. Il primo ha lasciato il campo dopo 33 minuti a causa della frattura della clavicola destra, è stato operato e dovrà stare ai box per tre mesi. Il secondo, invece, ha riportato un problema al menisco del ginocchio destro e ha subito l'intervento chirurgico proprio oggi e non sarà a disposizione di Hidalgo per circa sei settimane.