Il vertice del calcio mondiale trema sotto i colpi di un'alleanza senza precedenti. I quattro campionati europei di maggior peso, Premier League, Serie A, La Liga e Bundesliga, hanno deciso di fare fronte comune, puntando il dito direttamente contro la FIFA e il suo presidente, Gianni Infantino. Attraverso un comunicato congiunto, le Leghe hanno chiesto una revisione profonda di come viene gestito l'intero assetto di Zurigo.

La lettera dei campionati alla FIFA

Come riporta The Guardian, il documento va dritto al punto, senza troppi giri di parole. I campionati sostengono che la gestione recente abbia. L'accusa mossa ai vertici è quella di aver spinto verso, perdendo di vista il ruolo primario che dovrebbe essere la tutela del calcio. Un esempio concreto citato nel testo è il controverso progetto(FFE): anche se il piano è stato poi bloccato grazie alle proteste scaturite, i quattro campionati fanno notare che i meccanismi che ne avevano permesso la nascita sono

C'è poi un tema che preoccupa profondamente l'Europa calcistica: le ingerenze esterne nelle questioni di campo. Il punto in questo senso risale ai Mondiali, quando il cartellino rosso di Balogun venne annullato in seguito all'intervento diretto di Donald Trump. Per le leghe, episodi di questo tipo sono semplicemente inaccettabili. Infantino, nel tentativo di abbassare i toni, aveva proposto di aprire una consultazione con le 211 federazioni affiliate ma l'idea è stata respinta dai campionati europei, che l'hanno considerata una mossa del tutto inadeguata.

SHARM EL-SHEIKH, EGYPT - U.S. President Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino pose for a photo (Photo by Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Serve trasparenza in vista delle elezioni del 2027

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Dietro questa presa di posizione c'è la forte insofferenza per un. Per rimettere le cose a posto, le richieste sono estremamente pratiche e si riassumono in tre punti cardine: chi lavora nel calcio deve avere un peso reale quando si prendono le decisioni; le scelte devono basarsi su dati oggettivi e non su interessi particolari; la FIFA deve separare in modo netto e definitivo il suo ruolo di garante del regolamento dai suoi interessi puramente commerciali.Guardando in prospettiva alle, i campionati chiedono totale trasparenza. L'esigenza è che tutti i futuri candidati pubblichino programmi di riforma chiari, li discutano apertamente e si attengano a regole elettorali rigorose. Il comunicato si chiude quindi con un invito rivolto a tutto l'ambiente, dalle confederazioni ai club, fino a sindacati e tifosi, con un messaggio preciso: oggi non basta più decidere chi siederà sulla poltrona più importante della FIFA, ma è diventato