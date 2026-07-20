La notte della finale del Mondiale, purtroppo, si macchia di un'altra drammatica tragedia, ben lontano e ben più rilevante di quanto accaduto nel rettangolo di gioco. In Argentina, mentre milioni di tifosi 'soffrivano' per la propria nazionale, la nottata è stata segnata da due episodi tragici che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Argentina, tragedia durante la notte della finale

La finale del Mondiale tra, seguita con grande partecipazione in tutto il Paese, è stata purtroppo accompagnata da due episodi mortali che hanno oscurato una serata di sport. Secondo quanto riferito dall'agenzia EFE, ripresa dai principali media argentini, due vittime sonoin circostanze differenti, di cui una durante la partita e l'altra nel corso degli assembramenti successivi. Il primo caso si è verificato nella città di, dove un uomo di 51 anni è stato colpito da unmentre stava assistendo all'incontro: nonostante l'intervento del Sistema di Assistenza Medica d'Emergenza, per lui non è stato possibile fare nulla. Nella stessa notte i sanitari hanno soccorso e trasportato in ospedale anche altre persone colpite da malori, fortunatamente senza conseguenze fatali.

La seconda vittima è invece un giovane di 20 anni, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco nella città di San Francisco, nella provincia di Cordoba. Secondo le ricostruzioni dei media locali, l'aggressione è avvenuta mentre centinaia di persone si trovavano in strada per vivere insieme la serata del Mondiale, quando gli spari hanno provocato il panico tra i presenti e il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove però è morto poco dopo a casa delle gravi ferite riportate. Le autorità hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili dell'omicidio. Anche in Spagna, a Ciudad Rodrigo, dove i festeggiamenti si sarebbero dovuti consumare nella gioia del trionfo Roja, la notte della finale è stata segnata da un'altra tragedia.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 LUGLIO: Vista aerea dei tifosi dell'Argentina che celebrano la vittoria contro l'Inghilterra nella Coppa del Mondo FIFA 2026 il 15 luglio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Una notte di dolore oltre il calcio

Le tre tragedie hanno trasformato quella che sarebbe dovuta essere una notte dedicata esclusivamente al calcio, in una giornata di. I servizi di emergenza sono rimasti operativi per tutta la durata dell'incontro e nelle ore ore successive, intervenendo anche per altri malori e situazioni dilegate ai numerosi assembramenti registrati nelle principali città argentine. Sul campo invece, il sogno dell'Albiceleste si è infranto nei tempi supplementari, quando al MetLife Stadium è stata laa conquistare il titolo mondiale grazie all'1-0 maturato con il gol decisivo di