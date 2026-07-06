Il Nottingham Forest riparte da Oliver Glasner. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo dell'ex allenatore del Crystal Palace, chiamato a raccogliere l'eredità di Vitor Pereira, esonerato dopo appena pochi mesi sulla panchina dei Reds. Per Glasner si tratta di una nuova sfida in Premier League dopo i successi ottenuti con il Crystal Palace, guidato alla conquista della FA Cup, della Conference League e del Community Shield. L'austriaco, 51 anni, è il quinto allenatore del Nottingham Forest nell'arco di meno di dodici mesi, a conferma della confusione regnante all'interno della società. Il nuovo tecnico ha firmato dopo settimane di contatti con la dirigenza e guiderà la squadra già dall'inizio della nuova stagione.

Glasner è il nuovo allenatore del Nottingham Forest: sostituisce Pereira

accostato anche al, raccoglie una delle sfide più delicate della sua carriera. Ilha deciso di affidargli la panchina dopo l'esonero di Vitor Pereira, diventando così il quinto allenatore del club nell'ultimo anno dopo Nuno Espirito Santo, Ange, Sean Dyche e lo stesso tecnico portoghese. I primi contatti tra le parti risalgono all'inizio dell'estate e si sono conclusi con la firma dell'ex allenatore del Crystal Palace. Ad accoglierlo è stato il presidente Evangelos, che lo ha definito "un vincente", sottolineando la condivisione della stessa visione e della stessa ambizione per il futuro del club. Glasner arriva al City Ground forte di un curriculum di assoluto livello.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 8 FEBBRAIO: Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, dà istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Crystal Palace all'Amex Stadium l'8 febbraio 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Con il Crystal Palace ha conquistato la prima FA Cup della storia del club, prima di aggiungere anche la Conference League e il Community Shield. In precedenza aveva già portato l'Eintracht Francoforte al successo in Europa League nella stagione 2021-22, entrando così nel ristretto gruppo di allenatori capaci di vincere entrambe le competizioni europee. "Ho percepito subito una visione chiara e una grande fiducia nel mio lavoro", ha spiegato Glasner nelle sue prime parole da tecnico del Forest. L'obiettivo sarà riportare stabilità a una squadra reduce da mesi complicati e rilanciare un progetto che la proprietà vuole riportare stabilmente ai vertici del calcio inglese ed europeo.