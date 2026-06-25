L'Atletico svela il Paseo de las Leyendas: 47.095 soci scelgono 17 idoli storici, da Torres a Simeone.

Francesco Intorre
PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6

Atletico Madrid, Griezmann segna ed esulta come Luffy di One Piece

Il famoso viale esterno del Metropolitano di Madrid cambia ufficialmente faccia. L'Atletico Madrid annuncia i nuovi criteri per il Paseo de las Leyendas, in seguito alle decisioni prese della Commissione Sociale. Ben 47.095 soci hanno partecipato a una massiccia votazione durante le passate vacanze di Natale per scegliere i propri idoli assoluti. Il meccanismo prevedeva l'assegnazione da 1 a 5 punti ai giocatori più in vista di 4 epoche storiche determinate, scegliendo da una vasta lista di 200 ex calciatori. La ferrea regola societaria escludeva categoricamente dal concorso i giocatori attualmente in attività nel club.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

I 17 eletti nel Paseo de las Leyendas

Al termine del processo di spoglio, la Commissione Sociale ha stabilito la presenza di un numero ridotto di giocatori nel nuovo spazio, premiando esclusivamente chi ha ottenuto una quantità di voti nettamente superiore alla concorrenza. Il nuovo cammino celebrativo accoglie inizialmente e di diritto 17 grandi icone storiche. L'ordine di punteggio incorona le seguenti leggende indiscusse: Fernando Torres, Luis Aragonés, Futre, Simeone, Gabi, Adelardo, Escudero, Ben Barek, Godín, Gárate, Collar, Kiko, Pantic, Forlán, Aparicio, Arteche e Falcao.

Atlético Madrid paseo de las leyendas
MADRID, SPAGNA - 10 MARZO: Veduta esterna dello stadio prima della partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur FC, disputata all'Estadio Cívitas Metropolitano il 10 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il caso Griezmann e il nuovo volto dello stadio

La Commissione propone unanimemente un'eccezione speciale per includere nel Paseo anche Antoine Griezmann, in virtù del suo status di capocannoniere storico assoluto. I soci voteranno prossimamente per approvare in via definitiva l'inserimento del fuoriclasse francese, fresco di trasferimento in MLS. Nelle prossime settimane il club rimuoverà le vecchie targhe per consegnarle ai rispettivi giocatori e installerà le nuove piastre prima del fischio d'inizio della prima partita casalinga di Liga.
Caricamento post Instagram...
Inoltre, l'Atletico creerà un nuovo imponente murale all'interno dello stadio per omaggiare tutti i calciatori e le calciatrici che hanno difeso la maglia rojiblanca per almeno una singola stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti