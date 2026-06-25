L'Atletico svela il Paseo de las Leyendas: 47.095 soci scelgono 17 idoli storici, da Torres a Simeone.
Atletico Madrid, Griezmann segna ed esulta come Luffy di One Piece
Il famoso viale esterno del Metropolitano di Madrid cambia ufficialmente faccia. L'Atletico Madrid annuncia i nuovi criteri per il Paseo de las Leyendas, in seguito alle decisioni prese della Commissione Sociale. Ben 47.095 soci hanno partecipato a una massiccia votazione durante le passate vacanze di Natale per scegliere i propri idoli assoluti. Il meccanismo prevedeva l'assegnazione da 1 a 5 punti ai giocatori più in vista di 4 epoche storiche determinate, scegliendo da una vasta lista di 200 ex calciatori. La ferrea regola societaria escludeva categoricamente dal concorso i giocatori attualmente in attività nel club.
I 17 eletti nel Paseo de las LeyendasAl termine del processo di spoglio, la Commissione Sociale ha stabilito la presenza di un numero ridotto di giocatori nel nuovo spazio, premiando esclusivamente chi ha ottenuto una quantità di voti nettamente superiore alla concorrenza. Il nuovo cammino celebrativo accoglie inizialmente e di diritto 17 grandi icone storiche. L'ordine di punteggio incorona le seguenti leggende indiscusse: Fernando Torres, Luis Aragonés, Futre, Simeone, Gabi, Adelardo, Escudero, Ben Barek, Godín, Gárate, Collar, Kiko, Pantic, Forlán, Aparicio, Arteche e Falcao.
Il caso Griezmann e il nuovo volto dello stadioLa Commissione propone unanimemente un'eccezione speciale per includere nel Paseo anche Antoine Griezmann, in virtù del suo status di capocannoniere storico assoluto. I soci voteranno prossimamente per approvare in via definitiva l'inserimento del fuoriclasse francese, fresco di trasferimento in MLS. Nelle prossime settimane il club rimuoverà le vecchie targhe per consegnarle ai rispettivi giocatori e installerà le nuove piastre prima del fischio d'inizio della prima partita casalinga di Liga.
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