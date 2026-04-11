Nessuno attualmente è sui livelli del numero dieci blaugrana: in campo fa ciò che vuole mentre persevera nel registrare la sua presenza negli almanacchi del calcio spagnolo e globale

Pietro Rusconi Redattore 11 aprile - 20:47

Per il Barcellona sembrava stesse finalmente andando tutto bene, ma poi è arrivata l'espulsione di Pau Cubarsì contro l'Atletico Madrid. I catalani non perdevano dal 16 febbraio, nel derby col Girona. Da quel match 8 vittorie, 1 pareggio e la sanguinosa sconfitta in Champions League. Nella giornata di oggi il Barça sta cercando di ripartire da un altro derby, più precisamente quello con l'Espanyol. Qualcosa sembra essersi acceso di nuovo dato che i blaugrana hanno trionfato per 4-1 sul campo di casa del Camp Nou, grazie alla doppietta di un ritrovato Ferran Torres, il gol di Marcus Rashford e la rete del diez, Lamine Yamal.

Il talentino spagnolo è l'unico che anche nella notte fatidica europea non ha deluso, provando il tutto per tutto, giocando da solo contro 11 maglie bianche rosse. La ripartenza del Barcellona dunque non poteva che ripartire dal suo nuovo gioiello prediletto, che ha sfornato una centesima presenza in Liga da sogno.

Lamine Yamal raggiunge quota 100 —

L'ala della nazionale spagnola infatti, già prima di giocare la splendida partita, ha raggiunto un nuovo ed ennesimo record di precocità. Il numero dieci del Barcellona infatti ha raggiunto la centesima presenza in Liga a soli 18 anni e 272 giorni, diventando il giocatore più giovane di sempre a giocare questo grande numero di partite nel campionato spagnolo. Lamine Yamal ha così superato la leggenda Raúl González del Real Madrid (19 anni e 284 giorni) e la bandiera basca Iker Muniain (19 anni e 293 giorni).

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Il fenomeno spagnolo ha fornito una prestazione ai limiti della perfezione nel derby contro l'Espanyol. Con una valutazione di 10 sull'app Sofascore, Lamine Yamal ha concluso il match con i 2 assist al compagno di reparto Ferran Torres e la rete personale. Alle evidenze del tabellino, il talento di origine marocchina ha aggiunto anche 8 dribbling riusciti su 12 tentati e 9 duelli vinti a terra su 16 provati. Numeri da autentico fuoriclasse per Lamine Yamal che così registra 29 reti e 29 assist nelle sue prime 100 gare in Liga.