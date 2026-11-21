È appena terminata l'ultima sosta nazionale del 2026, ovvero l'ultimo momento propizio per cambiare le cose nell'eventualità di un brutto inizio di stagione. Le pause per il calcio internazionale permettono ai nuovi tecnici di avere più tempo per preparare i nuovi carichi di lavoro e iniziare a lavorare sulla rosa. L'Olympique Lione ha cambiato allenatore, ma non perché l'inizio dell'annata sia stato negativo, anzi: l'ottima partenza è stata il motivo dell'addio di Paulo Fonseca.

🇪🇸 Carlos Vicens serait une des pistes privilégiées par l'OL pour remplacer Paulo Fonseca 🔴🔵



On entend souvent parler de "disciple de Guardiola" à tort et travers, bon lui pour le coup on est vraiment sur un ancien adjoint qui essaye d'appliquer ce qu'il a vu pendant des… pic.twitter.com/sdgkAe7MGL — Data'Scout (@DataScout_) November 2, 2026

Carlos Vicens spera di rompere la maledizione dell'OL

Il tecnico portoghese era arrivato nel gennaio, dopo la deludente esperienza con il Milan. L'OL versava in situazioni critiche: la dirigenza aveva deciso di esonerare Pierre Sage, ma il pessimo contesto economico e finanziario impediva di attirare allenatori importanti. La rosa presentava elementi di qualità, ma l'impossibilità di fare mercato e lo spettro della Ligue 2 erano un fardello importante per tutti i tecnici liberi. Eppure, Fonseca aveva deciso di accogliere questa sfida ed era riuscito a trascinare i suoi fino all'Europa League. La stagione passata, l'ex Milan ha fatto anche meglio:e qualificazione ai playoff di Champions League, sempre in una situazione economicamente precaria.L'annata 2026-27 era iniziata alla grande per il Lione. Nonostante un mercato piuttosto povero, a discapito delle ottime cessioni come quella di Afonso Moreira, Fonseca era riuscito a portare l'Olympique Lione fino al vertice della classifica di Ligue 1, a pari punti con il PSG. Tuttavia, la chiamata delloè stata irresistibile per l'allenatore portoghese, che non ha esitato a raccogliere la panchina vacante della sua squadra del cuore.

VIENNA, AUSTRIA - 27 AGOSTO: Carlos Vicens, allenatore dello SC Braga, applaude i tifosi al termine della partita di ritorno degli spareggi della UEFA Conference League 2026/27 tra FK Austria Wien e SC Braga, disputata alla Generali Arena il 27 agosto 2026 a Vienna, in Austria. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Una decisione che ha lasciato spiazzati tifosi, giocatori e dirigenza, che in pochissimo tempo ha dovuto scegliere il nuovo allenatore. La decisione finale è andata verso Carlos Vicens, tecnico spagnolo ex vice di Pep Guardiola al City (2021-25) ed ex Sporting Braga. Stasera, Vicens esordirà contro l'ostico Lille di Davide Ancelotti e cercherà di rompere un tabù del club. Nessuno degli ultimi 6 allenatori ingaggiati dall'OL ha vinto al proprio esordio: Bosz (3-0 contro l'Angers), Blanc (3-2 contro il Rennes), Grosso (1-0 contro il Brest), Pierre Sage (3-2 contro il "suo" Lens), Fonseca (3-2 contro l'OM) e Maciel (2-0 a Brest).