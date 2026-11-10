L'Olympique Lione sta raccogliendo i cocci provocati dall'addio di Paulo Fonseca. L'addio del tecnico portoghese è stato percepito come un grosso scossone da club e tifosi. Del resto, l'impatto dell'ex Milan in Ligue 1 era stato più che ottimo. La società francese aveva chiamato Fonseca in una situazione di enorme difficoltà. Gennaio 2025, la dirigenza dell'OL ritiene che la rosa possa fare meglio dei risultati ottenuti fino a quel momento da Pierre Sage, nonostante un contesto societario fortemente instabile economicamente.

🚨🇫🇷 Pierre Sage currently oriented not to accept RC Lens comeback as he’s expected to take a break after Crystal Palace chapter. pic.twitter.com/WLzcJkuTGF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2026

Pierre Sage non è mai stata una vera opzione per il Lione

Perciò, decidono di chiamare il portoghese, appena esonerato dal Milan, dopo aver visto i suoi risultati con il Lille fra il 2022 e il 2024. Il mercato bloccato e l'obbligo di ripianare parte del debito monstre (500 milioni di euro) non fermano Fonseca dal portare la squadra in Europa League e giocarsi l'accesso alle semifinali contro il Manchester United. In estate arriva la, salvo vincere il ricorso in appello e rimanere in Ligue 1. La squadra viene smontata per far quadrare i conti e l'ex Milan riesce ancora una volta a trascinare i suoi al, playoff di Champions League. Tuttavia, qualche settimana fa, lo Sporting Lisbona decide di puntare su Fonseca, che non dice di no alla sua squadra del cuore e lascia l'OL.La dirigenza ha dovuto guardarsi intorno e scegliere accuratamente il profilo giusto per riuscire a portare risultati e valorizzare i calciatori. Il contesto è complesso per chiunque tenti di imbarcarsi in questa impresa e i tifosi avevano individuato inl'uomo giusto da cui ripartire. In aria di esonero dal Crystal Palace dopo l'esperienza vincente di Lens, il tecnico francese aveva già guidato l'Olympique Lione nel, salvando il club dall'ennesima situazione critica. Aulas non era più presidente dopo 20 anni e i parametri economici bloccano le spese dell'OL, costringendo il club a svendere i talenti (e Malo Gusto). Blanc viene esonerato, così come il suo successore Grosso (ferito dopo una sassaiola) e in panchina arriva il responsabile della primavera (Sage) senza patentino.

LONDRA, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Liverpool FC al Selhurst Park, l'8 novembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Da ultimo, il Lione risale nel girone di ritorno fino ad arrivare al sesto posto, in Europa League. Eppure, le cose non vanno bene nel 2024-25, così che a gennaio arriva proprio Paulo Fonseca. Del possibile nuovo scambio fra i due tecnici ne ha parlato il DS del Lione Louis-Jean alla presentazione del nuovo tecnico Carlos Vicens: "Pierre Sage è sotto contratto con un altro club, quindi non sarebbe potuto essere una vera opzione. Il nostro obiettivo era scegliere un tecnico giovane e ambizioso, quindi siamo molto soddisfatti di essere riusciti a tesserare Carlos".