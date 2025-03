Al via i quarti di finale di Nations League: a Rotterdam gli Orange ospitano la squadra di de la Fuente. Vediamo dove verrà trasmessa la gara in chiaro

Lorenzo Ciabattini 19 marzo 2025 (modifica il 19 marzo 2025 | 15:46)

La Nations League entra nel vivo e lo fa con i quarti di finale della competizione. Croazia-Francia, Danimarca-Portogallo, ovviamente Italia-Germania, e infine Olanda-Spagna. Tutte e quarte le gare si disputeranno in contemporanea giovedì alle 20:45. In questo focus, però, ci concentreremo sull'incrocio fra i Paesi Bassi e le Furie Rosse, campioni d'Europa in carica.

Come arrivano gli Orange — Gli Orange, semifinalisti ad Euro 2024, sono arrivati secondi nel girone 3 di Lega A, alle spalle dell'avversario della Nazionale di Spalletti. La formazione di Ronald Koeman arriva allo scontro con la Spagna sicuramente non da favorita e con qualche assenza di rilievo, come quella dell'interista Dumfries, out dai convocati dopo il match di Bergamo. Il capitano Van Dijk, eliminato col Liverpool dalla Champions, non mancherà però, così come è da segnalare il ritorno in nazionale di Depay, che ora milita in Brasile con la maglia del Corinthians. Ci sono poi diverse vecchie conoscenze della Serie A, come Schouten, De Ligt e Kluivert, ma anche volti noti del campionato italiano, come Reijnders e Koopmeiners. Lo juventino cercherà il rilancio contro le Furie Rosse dopo il 3-0 subito dalla Fiorentina.

Spagna favorita, ma occhio alle polemiche — Luis de la Fuente, dal canto suo, ha puntato in blocco sul Barcellona di Flick. Ben 7 dei convocati giocano infatti per i blaugrana, fra cui il giovanissimo Cubarsì, l'ormai veterano Pedri e il fuoriclasse Yamal. Poche sorprese sugli altri nomi, se non la scelta ricaduta su Raul Asencio del Real Madrid, titolare con Ancelotti e spazio anche ad Alvaro Morata, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Milan. Qualche polemica ha riguardato invece Assane Diao: il classe 2005 del Como di Fabregas ha accettato la convocazione del Senegal scatenando le polemiche da parte della nazionale iberica.

Dove seguire Olanda-Spagna Ronald Koeman, CT dei Paesi Bassi (foto tratta da canale X della federazione olandese) L'andata dei quarti di finale si giocherà al De Kuip di Rotterdam, casa del Feyenoord. Il calcio d'inizio è previsto per giovedì 20 marzo alle ore 20:45 ma per la partita di Nations League, per il momento, non è prevista alcuna trasmissione televisiva in chiaro. L'incontro, ad ogni modo, sarà visibile sul sito UEFA TV, a titolo gratuito con commento in lingua inglese.