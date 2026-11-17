La pesante sconfitta dell'Olanda contro la Germania in Nations League, ha lasciato strascichi importanti alimentando dubbi e malumore tra i sostenitori. Il 5-0 incassato dagli uomini di Xavi contro la squadra di Kloop ha evidenziato diverse difficoltà, dando spazio a critiche e riflessioni anche da ex calciatori. In particolar modo, intervenuto ai microfoni di Nos, l'ex centrocampista dell'Ajax, Rafael Van der Vart ha sottolineato la mancanza di personalità della squadra e l'importanza di due giocatori come Van Dijk e Frenkie De Jong.

🗣️Van der Vaart: "Se subestima el nivel de De Jong, es el mejor"



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Van der Vaart elogia De Jong: "Un fuoriclasse vero, è il migliore"

Da Van Dijk all'atteggiamento della squadra

Nonostante la pesante sconfitta subita, l'Olanda si è piazzata al secondo posto nel girone e si è qualificata per i quarti di finale di Nations League. La squadra di Xavi ha chiuso il girone con 11 punti. Il risultato con la Germania ha lasciato alcuni dubbi in Van Der Vaart che, analizzando la gara, ha sottolineato come l'assenza di De Jong sia stata un enorme problema: ". Frenkie è un giocatore fortissimo: sa fare bene le due fasi, risulta determinante in fase offensiva e fa girare meglio la squadra. Molto spesso viene criticato e non capisco il motivo. Per me è un giocatore formidabile. Non esagero se dico che è il migliore che abbiamo in rosa.."Nel corso del suo intervento, l'ex Real Madrid ha elogiato anche Virgil Van Dijk: "Quando tutto gira per il verso giusto, determinate problematiche non si notano.. Ad esempio non abbiamo un difensore forte come Virgil Van Dijk, che oltre ad essere il nostro capitano, è un vero e proprio fuoriclasse. Abbiamo bisogno di più gente del loro calibro se vogliamo dire la nostra in tutte le competizioni".

VARSAVIA, POLONIA - 14 NOVEMBRE: Frenkie de Jong dei Paesi Bassi controlla la palla durante la partita di qualificazione della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Polonia e Paesi Bassi al PGE Narodowy il 14 novembre 2025 a Varsavia, Polonia. (Foto di Rafal Oleksiewicz/Getty Images)

Infine, ha criticato aspramente l'atteggiamento della squadra: "Forse dopo la goleada contro la Grecia qualcuno ha preso la partita sottogamba, ma questo non è un aspetto positivo. Molte volte puoi trovare un avversario che tiene più la palla e per forza di cose tu arretri un po'. Ma ho guardato bene l'atteggiamento dei calciatori dell'Olanda, camminavano in campo e sembravano dei sacchi di patate. Erano impauriti, senza voglia di giocarsi la partita. Non puoi avere questo atteggiamento se vuoi andare lontano".