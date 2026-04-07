Il francese è pronto a prendersi le luci del Bernabeu. E intanto, una vecchia conoscenza del calcio italiano ne tessa le lodi...

Federico Grimaldi 7 aprile - 16:36

Michael Olise si presenta al Santiago Bernabeu con lo status dei grandi. L’esterno del Bayern Monaco, classe 2001, sta vivendo una stagione straordinaria che lo proietta tra i protagonisti assoluti del calcio europeo e tra i possibili candidati al Pallone d’Oro. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: "Probabilmente è il miglior esterno al mondo in questo momento", ha dichiarato Sami Khedira al quotidiano Bild, mentre il presidente bavarese Jan-Christian Dreesen ha sottolineato come il suo percorso lo renda un candidato credibile per il premio più ambito. Numeri alla mano, Olise è già tra i più decisivi: gol, assist e continuità lo hanno trasformato in una delle armi principali del Bayern, pronto ora a misurarsi sul palcoscenico più prestigioso.

Olise, una stagione da...Pallone d'Oro — Non è utopia, ma realtà: Michael Oliseè uno dei potenziali pretendenti al prossimo Pallone d'Oro. Con il suo Bayern sta incantando, ma anche con la Nazionale sta tenendo numeri da top. E con il Mondiale alle porte, nessun sogno è escluso: insieme a Yamal e Mbappé, può essere un serio contendente al massimo riconoscimento individuale nella storia del calcio. A rendere la sua stagione ancora più dolce, ci pensano le voci fuori dal campo. Come quelle di Khedira: "Forse è il miglior esterno del mondo in questo momento", ha ammesso l'ex Juve. Questa investitura non è isolata: in molti si sono accorti del suo talento.

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Ma Olise vuole che le voci - anche se positive - restino fuori dal suo ordinario: non ha nessuna intenzione di perdere di vista il suo reale obiettivo; quello di vincere e far divertire la gente. E quest'anno ci sta riuscendo alla grande: ha segnato 16 gol e fornito ben 28 assist in 40 partite; non ha rivali al mondo. È il miglior assistman della Champions League a pari merito con Vinicius (7), e sta minacciando il record di assist di tutti i tempi della Bundesliga. Thomas Muller ne ha registrati 21 nel 2019-20 e l'ex Palace ne ha già 20. Stasera il suo Bayern affronta il Real Madrid. Ma lo fa con una consapevolezza in più: quella di Olise, pronto a prendersi la scena anche al Bernabeu.