derbyderbyderby calcio estero Olise brilla, arriva l’investitura di Khedira: “È il migliore esterno del mondo”

L'ELOGIO

Olise brilla, arriva l’investitura di Khedira: “È il migliore esterno del mondo”

Olise Khedira
Il francese è pronto a prendersi le luci del Bernabeu. E intanto, una vecchia conoscenza del calcio italiano ne tessa le lodi...
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Michael Olise si presenta al Santiago Bernabeu con lo status dei grandi. L’esterno del Bayern Monaco, classe 2001, sta vivendo una stagione straordinaria che lo proietta tra i protagonisti assoluti del calcio europeo e tra i possibili candidati al Pallone d’Oro. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: "Probabilmente è il miglior esterno al mondo in questo momento", ha dichiarato Sami Khedira al quotidiano Bild, mentre il presidente bavarese Jan-Christian Dreesen ha sottolineato come il suo percorso lo renda un candidato credibile per il premio più ambito. Numeri alla mano, Olise è già tra i più decisivi: gol, assist e continuità lo hanno trasformato in una delle armi principali del Bayern, pronto ora a misurarsi sul palcoscenico più prestigioso.

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Olise, una stagione da...Pallone d'Oro

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Non è utopia, ma realtà: Michael Oliseè uno dei potenziali pretendenti al prossimo Pallone d'Oro. Con il suo Bayern sta incantando, ma anche con la Nazionale sta tenendo numeri da top. E con il Mondiale alle porte, nessun sogno è escluso: insieme a Yamal e Mbappé, può essere un serio contendente al massimo riconoscimento individuale nella storia del calcio. A rendere la sua stagione ancora più dolce, ci pensano le voci fuori dal campo. Come quelle di Khedira: "Forse è il miglior esterno del mondo in questo momento", ha ammesso l'ex Juve. Questa investitura non è isolata: in molti si sono accorti del suo talento.

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Ma Olise vuole che le voci - anche se positive - restino fuori dal suo ordinario: non ha nessuna intenzione di perdere di vista il suo reale obiettivo; quello di vincere e far divertire la gente. E quest'anno ci sta riuscendo alla grande: ha segnato 16 gol e fornito ben 28 assist in 40 partite; non ha rivali al mondo. È il miglior assistman della Champions League a pari merito con Vinicius (7), e sta minacciando il record di assist di tutti i tempi della Bundesliga. Thomas Muller ne ha registrati 21 nel 2019-20 e l'ex Palace ne ha già 20. Stasera il suo Bayern affronta il Real Madrid. Ma lo fa con una consapevolezza in più: quella di Olise, pronto a prendersi la scena anche al Bernabeu.

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