Il trequartista ceco ha chiuso presto il suo 2026: Fonseca dovrà reinventare nuovamente il suo attacco, in attesa del mercato di gennaio
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L'Olympique Lione si giocherà la testa della classifica contro il Paris Saint-Germain nella serata di domani. In contemporanea con la cerimonia del Pallone d'Oro, verrà disputata una delle partite più interessanti del campionato francese e soprattutto dell'intero weekend. Inizialmente, il match avrebbe dovuto essere nella serata di domenica, ma l'evento di football americano e le manifestazioni parigine hanno convinto la prefettura a spostare la data di PSG-OL.Inaspettatamente, le due squadre sono a pari punti. I bicampioni d'Europa sono partiti lentamente: la precaria condizione fisica dei giocatori rientrati dal Mondiale ha impedito alla squadra di Luis Enrique di partire forte anche in Ligue 1. Tuttavia, il PSG sembra in netta ripresa, considerando le 7 vittorie consecutive, tra cui quelle prestigiose contro Manchester City e Barcellona. Eppure, L'Olympique Lione non si trova a pari punti casualmente, anzi. Nel match di domani, i lionesi cercheranno di strappare anche una vittoria, nonostante i molti infortuni critici per Paulo Fonseca.
Sulc ha finito il 2026La squadra allenata da Paulo Fonseca ha fatto della sua fase offensiva il punto cardine del proprio gioco. Già durante la stagione passata, il tecnico portoghese era riuscito a rivitalizzare il talento di Endrick, soprattutto grazie alle sue associazioni con Pavel Sulc e Alfonso Moreira. Con l'uscita prevista del brasiliano, in estate è arrivato Lois Openda dalla Juventus che ha iniziato la stagione più che bene. Tuttavia, durante il match contro il Lens, l'attaccante belga ha subito un brutto infortunio: una frattura al perone che lo terrà fuori per 2 mesi.
La sfortuna di Paulo Fonseca però non è finita con l'ex bianconero. L'Olympique Lione perderà anche l'altra sua stella offensiva per 4 mesi. Pavel Sulc si è così infortunato in allenamento, riportando una lesione al menisco della gamba destra. Il club ha annunciato che il giocatore ceco verrà operato chirurgicamente nei prossimi giorni in Repubblica Ceca. Sulc è arrivato nell'estate 2025 dal Viktoria Plzen e nella stagione passata ha registrato 18 g/a (12 reti e 6 assist) in 35 presenze.
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