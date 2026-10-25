L'Olympique Lione si giocherà la testa della classifica contro il Paris Saint-Germain nella serata di domani. In contemporanea con la cerimonia del Pallone d'Oro, verrà disputata una delle partite più interessanti del campionato francese e soprattutto dell'intero weekend. Inizialmente, il match avrebbe dovuto essere nella serata di domenica, ma l'evento di football americano e le manifestazioni parigine hanno convinto la prefettura a spostare la data di PSG-OL.

Blessé cette semaine lors d’un entraînement avant le déplacement à Hoffenheim, Pavel Sulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit.



Il sera prochainement opéré et devrait être indisponible pendant environ 4 mois.



On est avec toi Pavel ❤️💙



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Sulc ha finito il 2026

Inaspettatamente, le due squadre sono a pari punti. I bicampioni d'Europa sono partiti lentamente: la precaria condizione fisica dei giocatori rientrati dal Mondiale ha impedito alla squadra di Luis Enrique di partire forte anche in Ligue 1. Tuttavia, il PSG sembra in netta ripresa, considerando leconsecutive, tra cui quelle prestigiose contro Manchester City e Barcellona. Eppure, L'Olympique Lione non si trova a pari punti casualmente, anzi. Nel match di domani, i lionesi cercheranno di strappare anche una vittoria, nonostante i molticritici per Paulo Fonseca.La squadra allenata da Paulo Fonseca ha fatto della sua fase offensiva il punto cardine del proprio gioco. Già durante la stagione passata, il tecnico portoghese era riuscito a rivitalizzare il talento di, soprattutto grazie alle sue associazioni con Pavel Sulc e Alfonso Moreira. Con l'uscita prevista del brasiliano, in estate è arrivatodalla Juventus che ha iniziato la stagione più che bene. Tuttavia, durante il match contro il Lens, l'attaccante belga ha subito un brutto infortunio: unache lo terrà fuori per 2 mesi.

BRUXELLES, BELGIO - 16 SETTEMBRE: Pavel Sulc dell'Olympique Lione in azione durante la prima giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27, tra RSC Anderlecht e Olympique Lione, presso lo stadio dell'RSC Anderlecht il 16 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La sfortuna di Paulo Fonseca però non è finita con l'ex bianconero. L'Olympique Lione perderà anche l'altra sua stella offensiva per 4 mesi. Pavel Sulc si è così infortunato in allenamento, riportando una lesione al menisco della gamba destra. Il club ha annunciato che il giocatore ceco verrà operato chirurgicamente nei prossimi giorni in Repubblica Ceca. Sulc è arrivato nell'estate 2025 dal Viktoria Plzen e nella stagione passata ha registrato 18 g/a (12 reti e 6 assist) in 35 presenze.