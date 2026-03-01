L'incontro, che avrà inizio alle ore 20:45, metterà in palio tre punti importanti per le due squadre, che stanno lottando per la qualificazione diretta in Champions League

Jacopo del Monaco 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 09:32)

In questa domenica ricca di partite trova spazio anche quella tra l'Olympique Marsiglia e l'Olympique Lione. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventiquattresima giornata della Ligue 1. La gara avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso il Velodrome. Questo big match del campionato francese metterà in palio tre punti importanti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In attesa che quest'incontro abbia inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

Olympique Marsiglia-Olympique Lione, i precedenti — In questo momento, l'Olympique Marsiglia allenato dal senegalese Habib Beye, il quale ha preso il posto di Roberto De Zerbi, occupa la quarta posizione in classifica con i suoi 40 punti. I padroni di casa, che non vincono in Ligue 1 dal 24 gennaio contro il Lens (3-1), nell'ultimo turno hanno perso 2-0 in casa del Brest. L'Olympiqe Lione guidato dall'ex Roma e Milan Paulo Fonseca, dal canto suo, è terzo con cinque punti in rispetto ai loro avversari di stasera e la scorsa settimana hanno perso 3-1 contro lo Strasburgo. Questa sconfitta, tra l'altro, ha terminato la striscia di vittorie consecutive dell'OL, arrivata a quota tredici.

Nel corso della loro storia, OM ed OL hanno giocato contro 126 volte, la prima di queste risale alla partita di campionato terminata 2-2 datata 11 novembre 1951. A livello di statistiche, gli ospiti di questa sera che hanno un leggero vantaggio per quanto riguarda le vittorie. Il Lione, infatti, ha battuto in 44 occasioni il Marsiglia che, a sua volta, ha ottenuto 41 vittorie, così come sono stati i pareggi tra i due club. Per quanto riguarda le reti segnate, invece, regna l'equilibrio visto che entrambe le squadre hanno segnato 189 gol. Il miglior marcatore del match, con 13 reti, è l'ex attaccante croato del Marsiglia Josip Skoblar.

Le statistiche del match nella massima divisione francese — Tenendo conto delle sfide nella massima competizione transalpina, le due squadre si sono affrontate 110 volte e, in questo caso, le statistiche tendono dalla parte dell'Olympique Lione, anche se di poco. Les Gones, infatti, hanno vinto 38 partite contro la squadra della Costa Azzurra, la quale è a quota 32 mentre gli incontri terminati in parità sono stati 40, con gli ultimi due che risalgono al campionato 2020/2021 quando, sia all'andata che al ritorno, i due club hanno pareggiato 1-1. La scorsa stagione, il Marsiglia ha vinto 3-2 entrambe le partite della Ligue 1, mentre nel match d'andata dell'edizione in corso il Lione ha vinto 1-0 grazie al gol, segnato al minuto 87, del ceco Pavel Šulc.

Considerando soltanto le 55 partite di campionato tra i due club andate in scena in Costa Azzurra, l'Olympique Marsiglia ha le statistiche dalla sua parte. I padroni di casa, in questo caso, hanno ottenuto 24 vittorie mentre i pareggi sono stati 18. L'Olympiqe Lione, dal canto suo, ha battuto i marsigliesi in trasferta in tredici occasioni e l'ultima risale al 1° maggio del 2022 quando ha vinto 0-3 grazie alle reti, tutte segnate nel corso della seconda frazione di gioco, di Castello Lukeba, Moussa Dembélé e Karl Toko Ekambi. Tra le partite storiche di questa grande sfida del campionato francese possiamo ricordare quella del 13 gennaio di trentacinque anni fa, giorno in cui l'Olympique Marsiglia ha vinto 7-0 con tanto di poker realizzato da Jean-Pierre Papin.