L'Osasuna riparte da una vecchia conoscenza dopo un avvio da incubo, e ha deciso di affidare nuovamente la guida della prima squadra a Jagoba Arrasate, ufficializzando il suo ritorno in panchina dopo l'esonero di Luis Ramis. Per il tecnico basco si tratta della seconda esperienza alla guida dei rojillos, con un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2029. La decisione è arrivata oggi, dopo la pesante sconfitta di ieri per 5-2 contro il Real Betis. I risultati negativi delle ultime settimane hanno convinto la dirigenza a intervenire, interrompendo il rapporto con Ramis dopo appena 8 giornate di campionato.

Esonerato Ramis dopo 8 giornate: Arrasate torna all'Osasuna

Per sostituire Ramis, l'Osasuna ha scelto Jagoba Arrasate, che conosce bene la società e il contesto di Pamplona. Il tecnico, nato a Berriatua nel 1978, aveva già guidato i rojillos dal 2018 al 2024, diventando uno degli allenatori più importanti nella storia del club. Durante la sua prima esperienza ha diretto la squadra in 256 partite, un dato che lo colloca al secondo posto nella classifica degli allenatori con più presenze sulla panchina dell'Osasuna.

SIVIGLIA, SPAGNA - 26 AGOSTO: Jagoba Arrasate, capo allenatore del CA Osasuna, reagisce durante la partita di LaLiga Santander tra Real Betis e CA Osasuna all'Estadio Benito Villamarín il 26 agosto 2022 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Arrasate inoltre sarà nuovamente affiancato da Bittor Alkiza, suo storico collaboratore, che ricoprirà il ruolo di viceallenatore. La presentazione ufficiale è prevista domani, martedì 13 ottobre alle 12:30 allo stadio El Sadar, mentre il primo allenamento della nuova gestione si svolgerà mercoledì a Tajonar, a porte aperte.

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Il ritorno di Arrasate riporta alla memoria un periodo particolarmente significativo per l'Osasuna. Arrivato per la prima volta nel 2018, il tecnico ha conquistato immediatamente la promozione in Liga nella stagione 2018-2019, vincendo il campionato di Segunda División. Nei successivi anni ha consolidato la presenza della squadra nella massima serie spagnola, ottenendo 5 permanenze consecutive e portando il club a raggiungere alcuni tra i più grandi traguardi della storia del club. Il risultato più prestigioso è arrivato nella stagione 2022-2023, quando l'Osasuna ha raggiunto la finale della Coppa del Re, persa però contro il Real Madrid.

Sotto la sua guida, la squadra ha inoltre conquistato la qualificazione alla Conference League e partecipato alla Supercoppa spagnola, tutti risultati che hanno contribuito a rafforzare il legame tra Arrasate e la tifoseria navarra, rendendo il suo ritorno una scelta che riporta i tifosi al recente passato.