La Coppa del Mondo 2026 non ha riservato tante gioie per la nazionale dei Paesi Bassi. Ormai è dal 2014 che gli Oranje non raggiungono i risultati sperati nei grandi tornei continentali e intercontinentali. In questi 12 anni si sono susseguiti parecchi problemi per la nazionale olandese: dal riciclo dei soliti allenatori come Van Gaal e Koeman, fino all'assenza di una vera stella capace di trascinare l'intera rosa. L'ultimo Mondiale disputato è stata la fine dell'esperienza di Koeman come CT e la morte definitiva del suo calcio posizionale estremamente statico e rigido. I Paesi Bassi sono usciti ai sedicesimi di finale contro il Marocco, in una gara tirata e persa ai rigori. Il clima dopo la manifestazione è rimasto teso, soprattutto tra i media nazionali e spesso e volentieri, i commenti effettuati non sono piaciuti al capitano Virgil Van Dijk.

Lo sfogo di Van Dijk contro la stampa olandese

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Virgil van Dijk del Liverpool festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Liverpool FC, disputata al Vitality Stadium il 20 settembre 2026 a Bournemouth, in Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Il centrale del Liverpool è tornato a parlare dell'argomento in occasione della conferenza stampa, prima della gara contro la Germania, valida per la competizione della Nations League. I Paesi Bassi hanno iniziato un nuovo ciclo, partendo dalla nomina di Xavi come CT. Accanto allo spagnolo sedeva così Van Dijk, che si è così espresso sugli attacchi dei media olandesi durante la competizione intercontinentale: "A posteriori è chiaro che avremmo potuto fare le cose in un'altra maniera. Ho sentito dire che io avrei proposto di giocare con la difesa a 5, ma tutto questo è semplicemente assurdo. Ci hanno costruito sopra un caso nazionale ma la verità è che abbiamo semplicemente fallito, tutto qua".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Virgil van Dijk about deciding to continue with the Dutch National Team:



"I had a meeting with Xavi. Within 10 seconds I knew I had to continue."



• How? Why so quick?



"Because he told me I was Virgil van Dijk." pic.twitter.com/0rS17WVaa0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 23, 2026

Il centrale dei Reds ha poi aggiunto: "Voi giornalisti avete un ruolo importante nel raccontarci al paese e mi accorgo della discrepanza che c'è tra le vostre narrazioni e quelle estere. Avete scelto di raccontare un mucchio di. Secondo i vostri commenti, io e Koeman avremmo distrutto il calcio olandese".