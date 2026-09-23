Il difensore del Liverpool non ha dubbi su chi scagliarsi dopo il fallimento estivo: non ci è andato leggero nella conferenza stampa col nuovo CT...
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La Coppa del Mondo 2026 non ha riservato tante gioie per la nazionale dei Paesi Bassi. Ormai è dal 2014 che gli Oranje non raggiungono i risultati sperati nei grandi tornei continentali e intercontinentali. In questi 12 anni si sono susseguiti parecchi problemi per la nazionale olandese: dal riciclo dei soliti allenatori come Van Gaal e Koeman, fino all'assenza di una vera stella capace di trascinare l'intera rosa. L'ultimo Mondiale disputato è stata la fine dell'esperienza di Koeman come CT e la morte definitiva del suo calcio posizionale estremamente statico e rigido. I Paesi Bassi sono usciti ai sedicesimi di finale contro il Marocco, in una gara tirata e persa ai rigori. Il clima dopo la manifestazione è rimasto teso, soprattutto tra i media nazionali e spesso e volentieri, i commenti effettuati non sono piaciuti al capitano Virgil Van Dijk.
Lo sfogo di Van Dijk contro la stampa olandese
Il centrale del Liverpool è tornato a parlare dell'argomento in occasione della conferenza stampa, prima della gara contro la Germania, valida per la competizione della Nations League. I Paesi Bassi hanno iniziato un nuovo ciclo, partendo dalla nomina di Xavi come CT. Accanto allo spagnolo sedeva così Van Dijk, che si è così espresso sugli attacchi dei media olandesi durante la competizione intercontinentale: "A posteriori è chiaro che avremmo potuto fare le cose in un'altra maniera. Ho sentito dire che io avrei proposto di giocare con la difesa a 5, ma tutto questo è semplicemente assurdo. Ci hanno costruito sopra un caso nazionale ma la verità è che abbiamo semplicemente fallito, tutto qua".
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