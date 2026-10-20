Durante la partita di Premier League tra Brentford e Liverpool, una scena insolita ha trasformato una gara di campionato in un caso di sicurezza, dopo che un pallone da rugby è stato lanciato da un edificio vicino allo stadio arrivando sul terreno di gioco: ora le autorità britanniche cercano di identificare il responsabile.

Un pallone da rugby piomba sul campo durante Brentford-Liverpool

L'episodio è avvenuto durante la sfida tra, nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, terminata 2-1 per i Reds. Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, una persona avrebbeunda una terrazza adiacente al Gtech Community Stadium di Londra, impianto sportivo del Brentford,inizialmente il tetto della tribuna Est e rimbalzando poi su una fila di posti a sedere vuoti, prima di finire direttamente sul. Un membro dello staff, stando alle ricostruzioni, l'ha prontamentedal campo, facendo proseguire il gioco senza interruzioni. Ledell'accaduto, diffuse sui social network, mostrano il gesto compiuto dall'edificio vicino all'impianto e hanno contribuito a portare il caso all'del pubblico.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Caoimhin Kelleher del Brentford prende a pugni da un angolo durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Liverpool FC al Gtech Community Stadium il 17 ottobre 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La denuncia del Brentford: "Azione che potrebbe comportare procedimenti penali"

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Il, nella giornata di ieri, ha emesso unin cui ha confermato di aver segnalato l'accaduto alle autorità e di star collaborando alleper individuare i responsabili. Nella nota, il club inglese ha definito il comportamento "pericoloso e potenzialmente molto dannoso", sottolineando che l'inchiesta potrebbe portare ad un. La società ha inoltre ribadito: "La sicurezza del giorno della partita di tifosi, personale, giocatori e funzionari è della massima importanza, e il club sosterrà tutti gli sforzi per garantire che venga intrapresa un'azione", ha scritto il Brentford.Fortunatamente, fino ad ora, non sono stati riportaticoinvolti nell'azione. Sul campo, ilsi è imposto per 2-1 con le reti di, che hanno risposto al vantaggio di Lewis-Potter, ma in casi come questi nei quali c'è in gioco lacollettiva, il risultato sportivo passa giustamente