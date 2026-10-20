Un uomo non ancora identificato avrebbe calciato una palla ovale da un edificio vicino allo stadio
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Durante la partita di Premier League tra Brentford e Liverpool, una scena insolita ha trasformato una gara di campionato in un caso di sicurezza, dopo che un pallone da rugby è stato lanciato da un edificio vicino allo stadio arrivando sul terreno di gioco: ora le autorità britanniche cercano di identificare il responsabile.
Un pallone da rugby piomba sul campo durante Brentford-LiverpoolL'episodio è avvenuto durante la sfida tra Brentford e Liverpool, nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, terminata 2-1 per i Reds. Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, una persona avrebbe calciato un pallone da rugby da una terrazza adiacente al Gtech Community Stadium di Londra, impianto sportivo del Brentford, colpendo inizialmente il tetto della tribuna Est e rimbalzando poi su una fila di posti a sedere vuoti, prima di finire direttamente sul campo. Un membro dello staff, stando alle ricostruzioni, l'ha prontamente recuperata e rimossa dal campo, facendo proseguire il gioco senza interruzioni. Le immagini dell'accaduto, diffuse sui social network, mostrano il gesto compiuto dall'edificio vicino all'impianto e hanno contribuito a portare il caso all'attenzione del pubblico.
La denuncia del Brentford: "Azione che potrebbe comportare procedimenti penali"Il Brentford, nella giornata di ieri, ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha confermato di aver segnalato l'accaduto alle autorità e di star collaborando alle indagini per individuare i responsabili. Nella nota, il club inglese ha definito il comportamento "pericoloso e potenzialmente molto dannoso", sottolineando che l'inchiesta potrebbe portare ad un procedimento penale. La società ha inoltre ribadito: "La sicurezza del giorno della partita di tifosi, personale, giocatori e funzionari è della massima importanza, e il club sosterrà tutti gli sforzi per garantire che venga intrapresa un'azione", ha scritto il Brentford.
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