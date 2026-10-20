Un uomo non ancora identificato avrebbe calciato una palla ovale da un edificio vicino allo stadio

Alex Bianchi
LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: Dean Henderson del Crystal Palace solleva il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale dell'edizione 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid, disputata alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Crystal Palace in posa per la foto stagionale: ospite speciale è il trofeo della Conference League

Durante la partita di Premier League tra Brentford e Liverpool, una scena insolita ha trasformato una gara di campionato in un caso di sicurezza, dopo che un pallone da rugby è stato lanciato da un edificio vicino allo stadio arrivando sul terreno di gioco: ora le autorità britanniche cercano di identificare il responsabile.

Un pallone da rugby piomba sul campo durante Brentford-Liverpool

L'episodio è avvenuto durante la sfida tra Brentford e Liverpool, nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, terminata 2-1 per i Reds. Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, una persona avrebbe calciato un pallone da rugby da una terrazza adiacente al Gtech Community Stadium di Londra, impianto sportivo del Brentford, colpendo inizialmente il tetto della tribuna Est e rimbalzando poi su una fila di posti a sedere vuoti, prima di finire direttamente sul campo. Un membro dello staff, stando alle ricostruzioni, l'ha prontamente recuperata e rimossa dal campo, facendo proseguire il gioco senza interruzioni. Le immagini dell'accaduto, diffuse sui social network, mostrano il gesto compiuto dall'edificio vicino all'impianto e hanno contribuito a portare il caso all'attenzione del pubblico.
Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27
BRENTFORD, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Caoimhin Kelleher del Brentford prende a pugni da un angolo durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Liverpool FC al Gtech Community Stadium il 17 ottobre 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La denuncia del Brentford: "Azione che potrebbe comportare procedimenti penali"

Il Brentford, nella giornata di ieri, ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha confermato di aver segnalato l'accaduto alle autorità e di star collaborando alle indagini per individuare i responsabili. Nella nota, il club inglese ha definito il comportamento "pericoloso e potenzialmente molto dannoso", sottolineando che l'inchiesta potrebbe portare ad un procedimento penale. La società ha inoltre ribadito: "La sicurezza del giorno della partita di tifosi, personale, giocatori e funzionari è della massima importanza, e il club sosterrà tutti gli sforzi per garantire che venga intrapresa un'azione", ha scritto il Brentford.
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Fortunatamente, fino ad ora, non sono stati riportati feriti coinvolti nell'azione. Sul campo, il Liverpool si è imposto per 2-1 con le reti di Munoz e Isak, che hanno risposto al vantaggio di Lewis-Potter, ma in casi come questi nei quali c'è in gioco la sicurezza collettiva, il risultato sportivo passa giustamente in secondo piano.

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