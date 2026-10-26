Il conto alla rovescia è finito: stasera, lunedì 26 ottobre, verrà assegnato il Pallone d'Oro 2026. Dopo mesi di autentiche campagne elettorali, portate avanti dai principali candidati alla vittoria e dalle loro rispettive cerchie di conoscenze, finalmente stasera al London Palladium Theatre di Londra scopriremo la verità. Mai come quest'anno, però, l'assegnazione resta incertissima con diversi nomi alla porta di France Football, pronti a tenere in mano l'ambito premio dorato.

Pallone d’Oro 2026, dove vedere la cerimonia in TV e streaming

La cerimonia delcomincerà alle ore 21 italiane, le 20 londinesi e sarà trasmessa in diretta gratuita su. L’evento sarà accessibile sia attraverso l’applicazione sulle smart TV e sui dispositivi compatibili, sia in streaming dal sito della piattaforma. Per guardare la premiazione non sarà necessario avere un abbonamento attivo: basterà accedere con un account gratuito o crearne uno.

A condurre la serata al London Palladium Theatre di Londra saranno la leggenda del calcio francese Thierry Henry e la celebre conduttrice britannica Kate Scott. I due accompagneranno il pubblico durante l'attesissima assegnazione del Pallone d'Oro (maschile e femminile) e, prima ancora, dei trofei: Kopa al miglior giovane, Yashin al miglior portiere, Gerd Müller ai migliori marcatori, Johan Cruyff ai migliori allenatori (sia maschile che femminile), Club dell'Anno alla migliore squadra (anche qui maschile e femminile) e Socrates per le iniziative sociali e umanitarie legate al mondo del calcio.

La 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆 😅

Chi vincerà il 𝐏𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐝'𝐎𝐫𝐨❓🥇⚽



La cerimonia per l’assegnazione del #BallondOr sarà visibile su #DAZN in diretta e gratuitamente a partire dalle 20.00 🔝 pic.twitter.com/oDZawW8tOx — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 26, 2026

Kane, Yamal e Mbappé: la corsa al premio è apertissima

In un universo senza Mondiale, sul Pallone d'Oro 2026 ci sarebbe già scritto il nome di Khvicha Kvaratskhelia: 19 reti stagionali di cui 10 in Champions League e la vittoria di ben quattro prestigiosi titoli come la Ligue 1, la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Supercoppa francese. Purtroppo, però, come già visto nelle precedenti edizione, l'anno di una grande competizione per le nazionali influenza decisamente l'assegnazione finale del Pallone d'Oro e, nell'anno del Mondiale 2026, la corsa alla vittoria dell'ambito premio dorato vede principalmente tre grandi candidati: Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Harry Kane, dell'FC Bayern Monaco, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Harry Kane sembra essere attualmente il favorito dei pronostici. Autore di ben 72 gol in 65 partite complessive e vincitore della Scarpa d'Oro 2026, il bomber inglese ha dalla sua parte dei numeri impressionanti, arricchiti da importanti successi come la vittoria della Bundesliga e della Coppa di Germania, e il posto nelle big-four sia della Champions League col Bayern che del Mondiale con la maglia della Nazionale inglese.

Appena un gradino sotto, figurano i due principali volti di Real Madrid e Barcellona: Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Come per Harry Kane, anche per il centravanti francese a parlare sono i numeri e, in particolare, i gol. Mbappé ha infatti conseguito il titolo di capocannoniere della Liga, della Champions League (appena un gol in più del bomber del Bayern) e del Mondiale, ma particolarmente complicato da digerire è la stagione da zero titoli alla guida del Real Madrid che, per un grande club come i blancos, continua certamente a fare grande rumore.

🤩 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐎𝐍 𝐃’𝐎𝐑 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐓𝐎𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓! ✨👑



Here’s a look at all the men’s nominees battling for football’s biggest individual honour! 🌟🔖



Who’s taking home the Golden Ball? 👀👇#BallonDor #Football pic.twitter.com/FIlm68JZM5 — Sportskeeda Football (@skworldfootball) October 26, 2026

Sponda, invece, la campagna elettorale portata avanti dal fenomeno spagnolo è sempre stata quella del "miglior giocatore" dell'anno, tuttavia, oltre alla definizione mai auto-conferita, ma velatamente fatta intendere, la stella blaugrana ha dalla sua parte la vittoria di importanti titoli come la, lae ilcon la Spagna. Se, però, sul fronte nazionalevanta un'ottima stagione eletto MVP dello scorso campionato, non si può definire certamente un protagonista del successo in Coppa del Mondo con le Furie Rosse, inoltre, la prematura uscita ai quarti di Champions League nell'euroderby spagnolo contro l', condiziona il giudizio complessivo della stagione del talento dei catalani.

Il tempo delle valutazioni e delle opinioni, però, è finalmente giunto al termine. Stasera, scopriremo la verità e, soprattutto, chi tra Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal riuscirà a tagliare il tanto desiderato traguardo finale.