Kvaratskhelia non sarà a Londra per la cerimonia del Pallone d'Oro 2026. L'attaccante georgiano del PSG salterà l'appuntamento di lunedì sera a causa del grave infortunio rimediato la scorsa settimana contro il Barcellona. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ha stravolto i suoi programmi e ora lo attende un percorso delicato. L'intervento - riporta l'Equipe - chirurgico è previsto a Doha all'inizio della settimana: tempi e preparazione all'operazione non gli permetteranno di raggiungere la capitale inglese. Ci sarà invece Ousmane Dembele, vincitore in carica del prestigioso riconoscimento, atteso a Londra insieme a una quindicina di amici e familiari. Assente anche Marquinhos, alle prese con uno stiramento alla coscia: il capitano del PSG dovrebbe seguire dalla tribuna la sfida contro il Lione. Resta da chiarire la presenza di Nasser al-Khelaifi.

Pallone d'Oro, Kvaratskhelia assente a Londra: Dembélé ci sarà, il georgiano no

La cerimonia del Pallone d'Oro perde uno dei suoi protagonisti.non sarà a Londra lunedì sera: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata la scorsa settimana contro il Barcellona, lo costringe a fermarsi. L'attaccante del PSG si concentrerà sull'operazione, programmata a Doha all'inizio della settimana. Una tempistica che non gli consentirà di raggiungere la capitale inglese per la premiazione. Per il georgiano inizia ora una fase delicata, con il recupero al centro di ogni programma. A rappresentare il club francese ci sarà invece Ousmane

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain, riceve assistenza medica dopo aver subito un infortunio durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e FC Barcellona, ​​disputata al Parc des Princes il 20 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il vincitore in carica del Pallone d'Oro è atteso alla cerimonia insieme a una quindicina di amici e familiari. Non ci sarà Marquinhos, alle prese con uno stiramento alla coscia: il brasiliano resterà in Francia e dovrebbe assistere dalla tribuna alla sfida contro il Lione. Resta invece da sciogliere il nodo legato a Nasser al-Khelaifi, che non ha ancora confermato la propria presenza. L'assenza di Kvaratskhelia sarà una delle notizie della serata, condizionata da un infortunio pesante arrivato nel momento più delicato della stagione.