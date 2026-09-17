Kylian Mbappé non vuole tirarsi indietro e continua a rilanciare il suo nome tra i papabili vincitori del Pallone d'Oro. Ricordiamo che Thierry Henry - detentore del titolo nel 2003 - lo ha espressamente citato come suo preferito. Al momento, come noto, nulla è ancora deciso sulla scelta dei giornalisti.

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Mbappé e il Pallone d'Oro: "Sono i miei piedi gli avvocati"

Non aver vinto nulla in termini di collettivo potrebbe penalizzare Kylian Mbappé. Dato che però lesono un altro dei requisiti principali per ambire al premio, il francese non può che essere considerato tra i favoriti. Intervistato da AS in merito alla corsa al riconoscimento individuale più prestigioso, Mbappé ha precisato che possa essere "". Certamente, principali sostenitori della candidatura rimangono i suoi piedi.

Con quelli, infatti, l'attaccante del Real Madrid e della Francia è diventato il miglior marcatore della Liga, il miglior goleador della Champions e il bomber indiscusso della Coppa del Mondo. I numeri, insomma, sono abbondantemente dalla sua parte. Eppure, Mbappé non vuole forzare i tempi e preferisce parlare più della squadra che di sé stesso. "Non importa cosa io dica, quel che conta è che il Pallone d'Oro venga vinto da un giocatore del Real Madrid".

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo Stadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

E ancora: "Il premio deve rivedersi al Bernabeu, presso i tifosi madridisti, perché loro ricevano gioia. Sono loro a meritare il riconoscimento più di qualsivoglia altro". Spesso beccato da alcune frange di sostenitori, Mbappé continua a dare loro voce in capitolo e a fornire prestazioni importanti. Senza dubbio, un suo grande rivale nella corsa al titolo è Lamine Yamal. A proposito, sul giocatore del Barcellona, sono arrivate queste dichiarazioni: "Credo che abbia un gran talento e penso possa fare una carriera notevole. Gli auguro ogni bene". Il 26 ottobre scopriremo chi avrà vinto il tanto agognato riconoscimento.