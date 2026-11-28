I Verdão hanno un bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte negli scontri a eliminazione diretta contro i club argentini: Boca Juniors il grande incubo
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Questa sera il Palmeiras avrà la grande occasione di mettere in bacheca la quarta Copa Libertadores della sua storia. Alle ore 21 (orario italiano), i Verdão si contenderanno con l'Estudiantes il prestigioso trofeo del calcio sudamericano in una partita che promette euforia e spettacolo. Per il club di San Paolo si tratta dell'ottava finale e, dunque, in caso di successo avrà modo di pareggiare i conti (3 vittorie e 4 KO) e, inoltre, di aggiornare una statistica curiosa contro le squadre argentine. Andiamo nel dettaglio.
Palmeiras, la notta della gloria? Ancora un club argentino sulla strada dei VerdaoLa Copa Libertadores è arrivata al suo ultimo atto. Questa sera alle 21:00 italiane, all'Estadio Centenario di Montevideo sapremo chi tra Palmeiras ed Estudiantes solleverà il prestigioso trofeo: per i Verdão potrebbe essere la quarta volta nella loro storia, mentre per i Pincha la quinta. Il club brasiliano ha dunque modo di riscattare il doloroso ko nell'ultima edizione, quando fu battuto dal Flamengo. Ma dietro la partita di questa sera c'è molto di più di un trofeo.
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Come accennato, il Palmeiras ha avuto la meglio su un club argentino 5 volte nella sua storia, 3 delle quali sul River Plate (1999, 2015, 2020). Gli altri successi sono arrivati nel 1961 contro l'Independiente e nel 2019 contro il Godoy Cruz. Inoltre, ed è qui che viene il bello, la finale di questa sera determinerà anche la nuova nazione capolista nel numero di vittorie della Copa Libertadores dato che ad oggi il palmares vede 25 successi sia per club brasiliani che argentini.
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