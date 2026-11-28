Questa sera il Palmeiras avrà la grande occasione di mettere in bacheca la quarta Copa Libertadores della sua storia. Alle ore 21 (orario italiano), i Verdão si contenderanno con l'Estudiantes il prestigioso trofeo del calcio sudamericano in una partita che promette euforia e spettacolo. Per il club di San Paolo si tratta dell'ottava finale e, dunque, in caso di successo avrà modo di pareggiare i conti (3 vittorie e 4 KO) e, inoltre, di aggiornare una statistica curiosa contro le squadre argentine. Andiamo nel dettaglio.

Palmeiras, la notta della gloria? Ancora un club argentino sulla strada dei Verdao

Caricamento post Instagram...

Laè arrivata al suo ultimo atto. Questa sera alle 21:00 italiane, all'Estadio Centenario di Montevideo sapremo chi tra Palmeiras edsolleverà il prestigioso trofeo: per i Verdão potrebbe essere la quarta volta nella loro storia, mentre per ila quinta. Il club brasiliano ha dunque modo di riscattare il doloroso ko nell'ultima edizione, quando fu battuto dal. Ma dietro la partita di questa sera c'è molto di più di un trofeo.Nella sua storia, ilvanta una lunga storia di scontri con squadre argentine in Copa Libertadores. Ad oggi, infatti, le statistiche parlano di ben 10 partite con i club dell'nella fase ad eliminazione diretta della competizione, il cui bilancio è in perfetta parità:. In questa statistica, un avversario in particolare spicca su tutti: il. Gli Xeneizes, infatti, si sono rivelati un vero incubo per il club di San Paulo: eliminato ben 4 volte (finale del 2000, 2001, 2008 e 2013).

SAO PAULO, BRASILE - 21 OTTOBRE: Gustavo Gomez di Palmeiras festeggia dopo la vittoria della squadra nei rigori dopo la semifinale di seconda tappa della Copa CONMEBOL Libertadores tra Palmeiras e Fluminense al Nubank Parque il 21 ottobre 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Come accennato, il Palmeiras ha avuto la meglio su un club argentino 5 volte nella sua storia, 3 delle quali sul River Plate (1999, 2015, 2020). Gli altri successi sono arrivati nel 1961 contro l'Independiente e nel 2019 contro il Godoy Cruz. Inoltre, ed è qui che viene il bello, la finale di questa sera determinerà anche la nuova nazione capolista nel numero di vittorie della Copa Libertadores dato che ad oggi il palmares vede 25 successi sia per club brasiliani che argentini.