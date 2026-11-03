Dopo quasi dieci anni all'estero e un'esperienza positiva al Lione, Fonseca è pronto a tornare in patria: contratto fino al 2030 e 5 milioni al club francese
Lione, il proprietario dell'Olympique in mezzo ai tifosi per il derby del Rodano Under 17!
Paulo Fonseca è pronto a lasciare il Lione per tornare in Portogallo e allenare lo Sporting Lisbona. La separazione arriva in un momento sorprendente: la squadra francese è terza in Ligue 1, a soli tre punti dal Paris Saint-Germain, e ha appena battuto l'Angers per 2-0. Dopo quasi dieci anni trascorsi all'estero, tra Ucraina, Italia e Francia, il tecnico avrebbe scelto di tornare a casa. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2030, mentre il Lione dovrebbe ricevere circa cinque milioni di euro come indennizzo.
Il lavoro al Lione tra difficoltà e risultatiFonseca è arrivato al Lione nel gennaio 2025, dopo la breve esperienza al Milan. Ha trovato una società alle prese con problemi finanziari e forti limitazioni economiche, in un contesto che ha complicato la costruzione del progetto sportivo. Nel giugno 2025, la DNCG aveva persino disposto in prima istanza la retrocessione amministrativa del club in Ligue 2. Il provvedimento è stato successivamente ribaltato in appello, consentendo al Lione di restare nella massima serie. Nonostante le difficoltà, ha guidato la squadra al quarto posto nella Ligue 1 2024-2025. Un risultato importante, seguito da una nuova stagione positiva: al momento dell'addio, il Lione occupa la terza posizione in classifica.
La rinascita della squadra e il rapporto con lo spogliatoioIl rendimento della squadra dimostra che Fonseca non lascia un ambiente in crisi. Il Lione è competitivo e ancora in corsa per obiettivi importanti, anche se non sono mancati momenti complicati. Tra questi, la squalifica di nove mesi dalle competizioni nazionali ricevuta nel 2025 dopo il confronto con un arbitro. Un episodio delicato, che però non ha impedito alla squadra di proseguire il proprio percorso. Dopo il successo per 2-0 sull'Angers del 1° novembre, Fonseca si è commosso, mostrando il legame costruito con i giocatori. Le immagini hanno reso evidente quanto l'esperienza francese abbia rappresentato qualcosa di più di una semplice tappa professionale.
Sporting Lisbona, il richiamo del PortogalloLa scelta di tornare in patria arriva dopo un lungo percorso internazionale. Fonseca ha allenato Shakhtar Donetsk, Roma, Lille, Milan e Lione, maturando esperienze in contesti molto diversi. Lo Sporting rappresenta una nuova opportunità per consolidare la propria carriera in un campionato che conosce bene. Il tecnico avrebbe raggiunto un'intesa per un contratto fino al 2030, segnale della volontà del club di affidargli un progetto di lungo periodo. Per Fonseca si tratta anche di una decisione personale: dopo quasi dieci anni lontano dal Portogallo, il ritorno gli consentirebbe di lavorare nuovamente nel proprio Paese.
Accordo fino al 2030 e indennizzo da cinque milioniSecondo le indiscrezioni riportate dai quotidiani francesi, lo Sporting dovrebbe versare al Lione circa cinque milioni di euro per liberare anticipatamente l'allenatore, legato al club francese da un contratto fino al giugno 2027. Il Lione dovrà ora organizzare la successione e preservare la competitività della squadra. Tra i nomi citati per la panchina figurano Carlos Vicens e Thiago Motta, mentre Jorge Maciel è stato indicato come possibile soluzione ad interim.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultim’ora
Il calcio europeo si ferma per Jesús de Miguel: minuto di silenzio in tutte le competizioni UEFA
Calcio Estero
Tragedia in Spagna: Jesus de Miguel è morto dopo lo scontro con il portiere dell'Andorra Owono
Calcio Estero
Tensioni geopolitiche in Arabia: la Confederazione rinvia la Coppa d'Asia 2027
Calcio Estero
Yamal, appuntamento con la storia e... con Mbappé: caccia al record di gol in Champions prima dei 20 anni
Calcio Estero
Tebas ancora contro il Real Madrid: "Attacchi continui al Barcellona e alla Liga, vogliono indebolirci"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti