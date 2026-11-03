Paulo Fonseca è pronto a lasciare il Lione per tornare in Portogallo e allenare lo Sporting Lisbona. La separazione arriva in un momento sorprendente: la squadra francese è terza in Ligue 1, a soli tre punti dal Paris Saint-Germain, e ha appena battuto l'Angers per 2-0. Dopo quasi dieci anni trascorsi all'estero, tra Ucraina, Italia e Francia, il tecnico avrebbe scelto di tornare a casa. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2030, mentre il Lione dovrebbe ricevere circa cinque milioni di euro come indennizzo.

Il lavoro al Lione tra difficoltà e risultati

La rinascita della squadra e il rapporto con lo spogliatoio

Fonseca è arrivato al Lione nel gennaio 2025, dopo la breve esperienza al. Ha trovato una società alle prese con, in un contesto che ha complicato la costruzione del progetto sportivo. Nel giugno 2025, la DNCG aveva persino disposto in prima istanza la retrocessione amministrativa del club in Ligue 2. Il provvedimento è stato successivamente ribaltato in appello, consentendo al Lione di restare nella massima serie. Nonostante le difficoltà, ha guidato la squadra al quarto posto nella Ligue 1 2024-2025. Un risultato importante, seguito da una nuova stagione positiva: al momento dell'addio, il LioneIl rendimento della squadra dimostra che. Il Lione è competitivo e ancora in corsa per obiettivi importanti, anche se non sono mancati momenti complicati. Tra questi,. Un episodio delicato, che però non ha impedito alla squadra di proseguire il proprio percorso. Dopo il successo per 2-0 sull'Angers del 1° novembre,, mostrando il legame costruito con i giocatori. Le immagini hanno reso evidente quanto l'esperienza francese abbia rappresentato qualcosa di più di una semplice tappa professionale.

Paulo Fonseca, allenatore del Lione, prima della partita di Europa League contro l'Hoffenheim alla Rhein-Neckar-Arena di Sinsheim, in Germania, il 22 ottobre 2026. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Sporting Lisbona, il richiamo del Portogallo

Accordo fino al 2030 e indennizzo da cinque milioni

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La scelta di tornare in patria arriva dopo un lungo percorso internazionale., maturando esperienze in contesti molto diversi. Lo Sporting rappresenta una nuova opportunità per consolidare la propria carriera in un campionato che conosce bene. Il tecnico avrebbe raggiunto un'intesa per un contratto fino al 2030,. Per Fonseca si tratta anche di una: dopo quasi dieci anni lontano dal Portogallo, il ritorno gli consentirebbe di lavorare nuovamente nel proprio Paese.Secondo le indiscrezioni riportate dai quotidiani francesi, loper liberare anticipatamente l'allenatore, legato al club francese da un contratto fino al giugno 2027. Il Lione dovrà ora organizzare la successione e preservare la competitività della squadra. Tra i nomi citati per la panchina figurano Carlos Vicens e Thiago Motta, mentre Jorge Maciel è stato indicato come possibile soluzione ad interim.Fonseca lascia dunque la Francia in una fase positiva, con una squadra terza in campionato e risultati significativi ottenuti nonostante le difficoltà societarie. Lo Sporting gli offre la possibilità di tornare a casa e; il Lione, invece, incassa un indennizzo e deve aprire una nuova fase tecnica.