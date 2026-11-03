Dopo quasi dieci anni all'estero e un'esperienza positiva al Lione, Fonseca è pronto a tornare in patria: contratto fino al 2030 e 5 milioni al club francese

Daniele Cirafici
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Paulo Fonseca è pronto a lasciare il Lione per tornare in Portogallo e allenare lo Sporting Lisbona. La separazione arriva in un momento sorprendente: la squadra francese è terza in Ligue 1, a soli tre punti dal Paris Saint-Germain, e ha appena battuto l'Angers per 2-0. Dopo quasi dieci anni trascorsi all'estero, tra Ucraina, Italia e Francia, il tecnico avrebbe scelto di tornare a casa. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2030, mentre il Lione dovrebbe ricevere circa cinque milioni di euro come indennizzo.

Il lavoro al Lione tra difficoltà e risultati

Fonseca è arrivato al Lione nel gennaio 2025, dopo la breve esperienza al Milan. Ha trovato una società alle prese con problemi finanziari e forti limitazioni economiche, in un contesto che ha complicato la costruzione del progetto sportivo. Nel giugno 2025, la DNCG aveva persino disposto in prima istanza la retrocessione amministrativa del club in Ligue 2. Il provvedimento è stato successivamente ribaltato in appello, consentendo al Lione di restare nella massima serie. Nonostante le difficoltà, ha guidato la squadra al quarto posto nella Ligue 1 2024-2025. Un risultato importante, seguito da una nuova stagione positiva: al momento dell'addio, il Lione occupa la terza posizione in classifica.
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La rinascita della squadra e il rapporto con lo spogliatoio

Il rendimento della squadra dimostra che Fonseca non lascia un ambiente in crisi. Il Lione è competitivo e ancora in corsa per obiettivi importanti, anche se non sono mancati momenti complicati. Tra questi, la squalifica di nove mesi dalle competizioni nazionali ricevuta nel 2025 dopo il confronto con un arbitro. Un episodio delicato, che però non ha impedito alla squadra di proseguire il proprio percorso. Dopo il successo per 2-0 sull'Angers del 1° novembre, Fonseca si è commosso, mostrando il legame costruito con i giocatori. Le immagini hanno reso evidente quanto l'esperienza francese abbia rappresentato qualcosa di più di una semplice tappa professionale.

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Paulo Fonseca, allenatore del Lione, prima della partita di Europa League contro l'Hoffenheim alla Rhein-Neckar-Arena di Sinsheim, in Germania, il 22 ottobre 2026. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Sporting Lisbona, il richiamo del Portogallo

La scelta di tornare in patria arriva dopo un lungo percorso internazionale. Fonseca ha allenato Shakhtar Donetsk, Roma, Lille, Milan e Lione, maturando esperienze in contesti molto diversi. Lo Sporting rappresenta una nuova opportunità per consolidare la propria carriera in un campionato che conosce bene. Il tecnico avrebbe raggiunto un'intesa per un contratto fino al 2030, segnale della volontà del club di affidargli un progetto di lungo periodo. Per Fonseca si tratta anche di una decisione personale: dopo quasi dieci anni lontano dal Portogallo, il ritorno gli consentirebbe di lavorare nuovamente nel proprio Paese.

Accordo fino al 2030 e indennizzo da cinque milioni

Secondo le indiscrezioni riportate dai quotidiani francesi, lo Sporting dovrebbe versare al Lione circa cinque milioni di euro per liberare anticipatamente l'allenatore, legato al club francese da un contratto fino al giugno 2027. Il Lione dovrà ora organizzare la successione e preservare la competitività della squadra. Tra i nomi citati per la panchina figurano Carlos Vicens e Thiago Motta, mentre Jorge Maciel è stato indicato come possibile soluzione ad interim.
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Fonseca lascia dunque la Francia in una fase positiva, con una squadra terza in campionato e risultati significativi ottenuti nonostante le difficoltà societarie. Lo Sporting gli offre la possibilità di tornare a casa e guidare un progetto ambizioso; il Lione, invece, incassa un indennizzo e deve aprire una nuova fase tecnica.

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