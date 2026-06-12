Un malore improvviso, una falsa notizia del decesso e poi il boato dell'Azteca per il 2-0 del Messico nella partita inaugurale del Mondiale. La serata dell'11 giugno a Città del Messico ha mescolato emozione e apprensione, spettacolo e paura. Tutto è successo prima ancora che il primo pallone venisse calciato dai protagonisti in campo.

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Il malore prima del calcio d'inizio

La cerimonia e la partita inaugurale

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Il Messico vola, il Sudafrica affonda

Secondo quanto riportato dall'ANSA, un'anziano tifoso ha subito unallo Stadio Azteca di Città del Messico, prima della partita tra. Sempre secondo la testata, la Segreteria di Sicurezza della capitale ha confermato che le autorità hanno assistito un uomo straniero, trasferito in ospedale per ricevere cure mediche specializzate. Lì, le sue condizioni vengono segnalate come, smentendo le voci su un possibile decesso e facendo tirare un sospiro di sollievo.Nel frattempo, dentro lo stesso impianto, andava in scena unoglobale. La cerimonia di apertura ha trasformato l'Azteca in un palcoscenico a tutti gli effetti:hanno infiammato il pubblico, mentreha incantato con un duetto memorabile.Sul campo, il copione è stato quasi a senso unico. A sbloccare il risultato è stato ilconal nono minuto, che ha quindi aperto le danze del Mondiale. Il messicano è stato bravo a sfruttare l'errore avversario, prima del raddoppio nella ripresa con il colpo di testa di. Il secondo tempo ha visto ilcrollare sotto i colpi dei padroni di casa e di un nervosismo ingovernabile, concludendo infatti la partita con due espulsioni:, per i sudafricani. Anche il Messico non ha concluso il match con tutti e undici i giocatori in campo, a causa del cartellino rosso rifilato da. Già nel 2010 le due nazionali si erano affrontate nella partita inagurale, ma questa volta non c'è stata storia.

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