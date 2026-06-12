Un anziano tifoso si accascia allo Stadio Azteca prima della gara inaugurale del Mondiale. Allarme rientrato, l'uomo sta bene
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Un malore improvviso, una falsa notizia del decesso e poi il boato dell'Azteca per il 2-0 del Messico nella partita inaugurale del Mondiale. La serata dell'11 giugno a Città del Messico ha mescolato emozione e apprensione, spettacolo e paura. Tutto è successo prima ancora che il primo pallone venisse calciato dai protagonisti in campo.
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Il malore prima del calcio d'inizioSecondo quanto riportato dall'ANSA, un'anziano tifoso ha subito un arresto cardiaco allo Stadio Azteca di Città del Messico, prima della partita tra Messico e Sudafrica. Sempre secondo la testata, la Segreteria di Sicurezza della capitale ha confermato che le autorità hanno assistito un uomo straniero, trasferito in ospedale per ricevere cure mediche specializzate. Lì, le sue condizioni vengono segnalate come stabili, smentendo le voci su un possibile decesso e facendo tirare un sospiro di sollievo.
La cerimonia e la partita inauguraleNel frattempo, dentro lo stesso impianto, andava in scena uno spettacolo globale. La cerimonia di apertura ha trasformato l'Azteca in un palcoscenico a tutti gli effetti: Shakira e Burna Boy hanno infiammato il pubblico, mentre Andrea Bocelli ha incantato con un duetto memorabile.
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Il Messico vola, il Sudafrica affondaSul campo, il copione è stato quasi a senso unico. A sbloccare il risultato è stato il Messico con Quinones al nono minuto, che ha quindi aperto le danze del Mondiale. Il messicano è stato bravo a sfruttare l'errore avversario, prima del raddoppio nella ripresa con il colpo di testa di Jimenez. Il secondo tempo ha visto il Sudafrica crollare sotto i colpi dei padroni di casa e di un nervosismo ingovernabile, concludendo infatti la partita con due espulsioni: Sithole e Zwane, per i sudafricani. Anche il Messico non ha concluso il match con tutti e undici i giocatori in campo, a causa del cartellino rosso rifilato da Montes. Già nel 2010 le due nazionali si erano affrontate nella partita inagurale, ma questa volta non c'è stata storia.
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