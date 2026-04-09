Il fratello di João ha contribuito alla vittoria della sua squadra in quinta serie spagnola

Giorgio Abbratozzato 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 20:08)

La famiglia Cancelo ha vissuto un bel momento in questi giorni. Il terzino del Barcellona Joao ha visto esordire il fratello minore nel calcio professionistico spagnolo. Pedro Cancelo ha fatto il suo ingresso nella quinta divisione spagnola: conosciamolo meglio analizzando età, squadra e dettagli della sua carriera.

Cancelo, il secondo terzino in famiglia — Il cognome Cancelo inizia a diventare sempre più popolare nei campionati spagnoli. Dopo il ritorno di Joao al Barcellona, anche il fratello minore è riuscito a debuttare nel calcio professionistico iberico. Pedro Cancelo ha 23 anni e ha esordito questo fine settimana con la squadra B del CE Europa, club che milita nella Tercera RFEF, la quinta divisione spagnola. La curiosità è che il fratello minore ricopra lo stesso ruolo di Joao: il terzino. Il suo debutto è avvenuto contro il Cerdanyola, entrando al minuto 46 sulla fascia sinistra al posto di Javi Lopez.

Un esordio che rappresenta solo il punto di partenza per Pedro. La Tercera RFEF, pur essendo la quinta divisione, è un palcoscenico importante per i calciatori che vogliono affermarsi nel professionismo. Il fratello di Joao ha tutte le carte in regola per costruirsi una carriera solida. Il calcio iberico ha già accolto e valorizzato tanti talenti portoghesi, e l'augurio è che anche il secondo dei Cancelo possa ritagliarsi il suo spazio.

La carriera di Pedro è molto diversa da quella di Joao, dato che quest'ultimo alla sua età era già sul nome di tutta Europa per le prestazioni in campo specialmente con le maglie di Valencia e Inter. Il portoghese, poi, si è consacrato definitivamente con Juventus e Barcellona: oggi, Cancelo insegue il sogno Champions League con la squadra catalana.

Caratteristiche e carriera del difensore portoghese Pedro Cancelo — Il punto di forza di Pedro Cancelo è sicuramente l'imponenza fisica: 1 metro e 88 di altezza per un esterno difensivo capace di giocare su entrambe le fasce, proprio come il fratello maggiore.

Il giovane calciatore ha disputato un secondo tempo in cui la sua squadra ha confermato il proprio dominio. Dopo il 2-0 della prima frazione, la squadra B dell'Europa ha segnato altri due gol nella ripresa, l'ultimo al 90', sigillando una prestazione solida.

Pedro è cresciuto nelle giovanili del Vitória Guimarães dopo aver militato in diverse squadre: Fabril, Barreirense, Vitória Setúbal e Cova da Piedade. Il suo approdo al calcio spagnolo è arrivato dopo una parentesi con la squadra B del Marítimo a Madeira. Questo trasferimento gli permetterà anche di trascorrere più tempo con il fratello Joao, anche se il focus principale rimane uno solo: farsi strada nel calcio professionistico con il proprio talento.