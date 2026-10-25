L'ex portiere blaugrana ha rilasciato dichiarazioni sul suo ex compagno di squadra impegnato questa sera nel tanto atteso Clasico
L'attesa per il Clasico è quasi finita. Questa sera alle ore 21, tutta la Spagna e il mondo del calcio sarà con gli occhi puntati sullo Spotify Camp Nou per quello che si preannuncia uno spettacolo tutto da vivere. Uno spettacolo che, in termini di classifica, potrebbe già dire qualcosa dato il divario di 6 lunghezze tra i blaugrana (primi) e i blancos (terzi). Ma la sfida di questa sera sarà anche una battaglia tra i due giocatori più attesi, entrambi con il numero 10: Lamine Yamal e Kylian Mbappé. Proprio sull'asso spagnolo, nelle ultime ore, sono arrivate le parole di Inaki Pena, suo ex compagno che in carriera ha giocato il Clasico tre volte.
"Yamal sembrava il vero veterano". Inaki Pena ricorda l'arrivo al Barcellona dell'asso spagnoloInaki Pena conosce benissimo la sensazione che si prova in vista della sfida contro il Real Madrid. L'estremo difensore spagnolo ha vestito la maglia del Barcellona tre stagioni scendendo in campo 45 volte, tre delle quali contro i blancos. Attualmente al Panathinaikos, il classe '99 ha nelle ultime rilasciato un'intervista al quotidiano AS in cui non solo ha parlato del suo approdo al club greco ma anche dei suoi anni in maglia blaugrana, in modo particolare, dell'arrivo in prima squadra di Lamine Yamal.
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Come ha raccontato Pena: "Yamal ci faceva impazzire perché era diverso - confessa il portiere - Quando è arrivato al Barcellona c'era un'atmosfera ben diversa da quella che ho trovato io. Lui se ne è reso conto subito e l'ha sfruttato al massimo. Ha avuto un'incredibile audacia fin dall'inizio, tanto che voleva fare tunnel agli esperti Jordi Alba e Sergi Roberto. Sembrava fosse lui il veterano e gli altri i novellini".
Parole che, ancora una volta, mettono in evidenza le grandi qualità dello spagnolo. Qualità che ha confermato a suon di reti e record. Tutto a soli 19 anni: "Si vedeva che era di un livello superiore rispetto agli altri - continua Pena - Inoltre ha sempre avuto una forte personalità. A 17 anni già si caricava la squadra sulle spalle. Cose che si vedono molto raramente. Yamal è qualcosa di sovrumano". Conclude l'ex blaugrana.
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