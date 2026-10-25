L'attesa per il Clasico è quasi finita. Questa sera alle ore 21, tutta la Spagna e il mondo del calcio sarà con gli occhi puntati sullo Spotify Camp Nou per quello che si preannuncia uno spettacolo tutto da vivere. Uno spettacolo che, in termini di classifica, potrebbe già dire qualcosa dato il divario di 6 lunghezze tra i blaugrana (primi) e i blancos (terzi). Ma la sfida di questa sera sarà anche una battaglia tra i due giocatori più attesi, entrambi con il numero 10: Lamine Yamal e Kylian Mbappé. Proprio sull'asso spagnolo, nelle ultime ore, sono arrivate le parole di Inaki Pena, suo ex compagno che in carriera ha giocato il Clasico tre volte.

"Yamal sembrava il vero veterano". Inaki Pena ricorda l'arrivo al Barcellona dell'asso spagnolo

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Inaki Pena conosce benissimo la sensazione che si prova in vista della sfida contro il. L'estremo difensore spagnolo ha vestito la maglia deltre stagioni scendendo in campo 45 volte, tre delle quali contro i blancos. Attualmente al, il classe '99 ha nelle ultime rilasciato un'intervista al quotidianoin cui non solo ha parlato del suo approdo al club greco ma anche dei suoi anni in maglia blaugrana, in modo particolare, dell'arrivo in prima squadra di LamineIl numero 10 catalano, come ricordiamo, ha iniziato la sua preparazione con l'allora squadra allenata daquando aveva solo 15 anni. Nonostante l'età, quel ragazzino aveva dimostrato subito di avere qualità innate e che nel giro di poco tempo avrebbe occupato posizioni importanti nelle gerarchie dell'allenatore iberico. Il resto della storia parla da se. Questa sera il classe 2007 guiderà la squadra nel big match del calcio spagnolo pronto a stupire nuovamente il mondo del calcio a colpi di magia.

Come ha raccontato Pena: "Yamal ci faceva impazzire perché era diverso - confessa il portiere - Quando è arrivato al Barcellona c'era un'atmosfera ben diversa da quella che ho trovato io. Lui se ne è reso conto subito e l'ha sfruttato al massimo. Ha avuto un'incredibile audacia fin dall'inizio, tanto che voleva fare tunnel agli esperti Jordi Alba e Sergi Roberto. Sembrava fosse lui il veterano e gli altri i novellini".

BARCELLONA, SPAGNA - 11 MAGGIO: Iñaki Peña dell'FC Barcelona osserva durante il riscaldamento prima della partita di Liga tra FC Barcelona e Real Madrid CF, disputata all'Estadi Olímpic Lluís Companys l'11 maggio 2025 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Parole che, ancora una volta, mettono in evidenza le grandi qualità dello spagnolo. Qualità che ha confermato a suon di reti e record. Tutto a soli 19 anni: "Si vedeva che era di un livello superiore rispetto agli altri - continua Pena - Inoltre ha sempre avuto una forte personalità. A 17 anni già si caricava la squadra sulle spalle. Cose che si vedono molto raramente. Yamal è qualcosa di sovrumano". Conclude l'ex blaugrana.