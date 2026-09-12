Lo specialista di calciomercato rivela l'accostamento del dirigente ex Inter al Tottenham attualmente in zona retrocessione nel campionato inglese
Dumfries nel cuore degli interisti. I tifosi nerazzurri cantano il suo nome a fine partita
Piero Ausilio ha chiuso dopo ben 30 anni la sua lunga storia d'amore con l'Inter, un percorso straordinario impreziosito dalla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. A causare la rottura definitiva nelle ultime settimane sono state alcune insanabili divergenze sulla durata del rinnovo contrattuale. Il suo addio ha subito acceso il mercato: indiscrezioni sempre più insistenti lo vedono già vicino a un club di Premier League.
L'ex dirigente dell'Inter è vicino al TottenhamIntorno alle ore 15 di oggi, sabato 12 settembre, Matteo Moretto ha lanciato un'indiscrezione che vede l'ex dirigente nerazzurro sempre più vicino alla Premier League. Secondo il giornalista, la destinazione prescelta sarebbe il Tottenham, club che ha conquistato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato.
La società inglese, dopo essere riuscita a centrare la salvezza nella passata stagione, ha deciso di investire con forza sul mercato con una spesa complessiva di 366,35 milioni di euro. Un impegno economico imponente che ha portato nel nord di Londra profili del calibro di Tonali, Marmoush, Sávio, Mateus Fernandes, Van de Ven e molti altri. In questa stagione la squadra ha quasi l'obbligo morale di lottare per un piazzamento europeo, sebbene la concorrenza in Inghilterra si preannunci serratissima fino all'ultima giornata.
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De Zerbi e Ausilio, un amore sfiorato: ora il ricongiungimento a LondraL'apprezzamento di Piero Ausilio verso Roberto De Zerbi nasce da tempi non sospetti. Il tecnico ex Sassuolo era infatti uno dei nomi sul tavolo delle valutazioni già un anno fa, all'indomani del riassetto in panchina successivo all'addio di Simone Inzaghi. In un'intervista rilasciata a Goal.com il 17 ottobre 2025, l'ex dirigente nerazzurro ha spiegato come l'allenatore bresciano e Cesc Fàbregas fossero profili attenzionati dalla società, prima che la scelta ricadesse con convinzione su Cristian Chivu.
Riguardo alle dinamiche di quel periodo, Ausilio si era espresso così sui retroscena legati all'addio di Inzaghi, aggiungendo: "Quando la proprietà chiede di individuare una soluzione non puoi portare un solo nome. Fabregas e De Zerbi? Abbiamo fatto i nostri sondaggi e tratto le conclusioni. Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà".
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