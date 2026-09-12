Piero Ausilio ha chiuso dopo ben 30 anni la sua lunga storia d'amore con l'Inter, un percorso straordinario impreziosito dalla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. A causare la rottura definitiva nelle ultime settimane sono state alcune insanabili divergenze sulla durata del rinnovo contrattuale. Il suo addio ha subito acceso il mercato: indiscrezioni sempre più insistenti lo vedono già vicino a un club di Premier League.

L'ex dirigente dell'Inter è vicino al Tottenham

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De Zerbi e Ausilio, un amore sfiorato: ora il ricongiungimento a Londra

Intorno alle ore 15 di oggi, sabato 12 settembre, Matteo Moretto ha lanciato un'indiscrezione che vede. Secondo il giornalista, la destinazione prescelta sarebbe il, club che ha conquistato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato.La società inglese, dopo essere riuscita a centrare la salvezza nella passata stagione, ha deciso di investire con forza sul mercato con. Un impegno economico imponente che ha portato nel nord di Londra profili del calibro die molti altri. In questa stagione la squadra ha quasi l'obbligo morale di lottare per un piazzamento europeo, sebbene la concorrenza in Inghilterra si preannunci serratissima fino all'ultima giornata.di Piero Ausilio. Il tecnico ex Sassuolo era infatti uno dei nomi sul tavolo delle valutazioni già un anno fa, all'indomani del riassetto in panchina successivo all'addio di Simone Inzaghi. In un'intervista rilasciata a Goal.com il 17 ottobre 2025, l'ex dirigente nerazzurro ha spiegato comedalla società, prima che la scelta ricadesse con convinzione su Cristian Chivu.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Dario Baccin, vicedirettore sportivo dell'FC Internazionale, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'FC Internazionale, Giuseppe Marotta, presidente dell'FC Internazionale, Cristian Chivu, allenatore dell'FC Internazionale, e Javier Zanetti, vicepresidente dell'FC Internazionale, posano per una foto con i trofei della Coppa Campioni d'Italia e della Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale ed Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Riguardo alle dinamiche di quel periodo, Ausilio si era espresso così sui retroscena legati all'addio di Inzaghi, aggiungendo: "Quando la proprietà chiede di individuare una soluzione non puoi portare un solo nome. Fabregas e De Zerbi? Abbiamo fatto i nostri sondaggi e tratto le conclusioni. Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà".