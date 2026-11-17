Il tragico scontro tra Owono e De Miguel, che ha provocato l'arresto cardiaco e la morte per gravissime lesioni interne dell'attaccante del Tenerife, continua ad alimentare il dibattito dopo la decisione del giudice sportivo. La giustizia spagnola punisce l'uscita a gamba alta del portiere dell'Andorra con 12 giornate di squalifica, mentre nello stesso fine settimana Corpas dell'Albacete rimedia solo 3 giornate per un intervento molto simile alla testa di Quadri del Sabadell, fortunatamente rialzatosi illeso.

Secondo Gerard Piqué, presidente dell'Andorra, i due falli coincidono sul piano tecnico e solo l'esito drammatico determina la maxi sanzione. "La sanzione deve essere per l'azione, non per le conseguenze. A me sembra che quel provvedimento colpevolizzi Owono per conseguenze di cui non ha responsabilità", dichiara Piqué in un video pubblicato sui social. Anche il regolamento della Federazione spagnola (articoli 102 e 103) fissa il tetto massimo di 12 turni per le infrazioni di eccezionale gravità senza contemplare il decesso come aggravante.

Il precedente personale del 2012 con Víctor Valdés

Proprioha vissuto in prima persona un violento scontro di gioco che ha rischiato di finire in tragedia. Nel 2012, durante la semifinale di Champions League tra Barcellona e Chelsea, l'ex difensore salta sul pallone e impatta duramente contro Víctorportiere della sua stessa squadra, uscendo stordito dal campo e risvegliandosi direttamente in"Non ricordo nulla fino a quando mi sono svegliato ricoverato. Rimasi incosciente per un periodo e dovetti andare in ospedale. Ma era stato il mio stesso portiere a provocare quello scontro e per questo Víctor Valdés non era certo il colpevole. E se fosse successo qualcosa di peggio, non lo sarebbe stato comunque", chiarisce

STOCCARDA, GERMANIA - 5 LUGLIO: Gli ex calciatori della nazionale spagnola Gerard Piqué (a sinistra) e Carles Puyol osservano dagli spalti durante la partita dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Germania, disputata il 5 luglio 2024 alla Stuttgart Arena di Stoccarda, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il dolore per De Miguel di Piqué e i giorni più difficili di Owono

Piqué assiste al dramma didal vivo, direttamente sugli spalti dello stadio. Il numero uno dell'Andorra non sminuisce la gravità dell'accaduto, ma richiamadella foga agonistica: "Sono due corpi che vanno a grande velocità in direzioni opposte, entrambi guardando il pallone, e all'improvviso si scontrano. Uno dei due finisce sempre per avere la peggio". Poi ribadisce il lutto per la perdita dell'attaccante: "Non ci sarà nessuna sanzione che ci restituirà Demi". Intanto, oltre all'indagine giudiziaria aperta sul decesso,attraversa quelli che lui stesso definisce i giorni più difficili della sua vita, ben oltre il peso delle dodici giornate di stop.