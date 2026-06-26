Mauricio Pochettino ha guidato gli Stati Uniti ai sedicesimi di finale dei Mondiali. La nazionale americana ha conquistato il primo posto nel girone grazie a due vittorie convincenti per 4-1 e 2-0 (contro Paraguay e Australia). Il commissario tecnico ha gestito in modo intelligente la terza e ininfluente partita, incassando una sconfitta indolore contro la Turchia per 3-2 a causa di una rete subita in pieno recupero. In sala stampa, l'allenatore immaginava domande sulla Bosnia, il prossimo avversario, e sull'ipotetico cammino nella fase a eliminazione diretta. L'argentino ha invece percepito un'atmosfera ostile, trovando una platea pronta a metterlo sotto processo per le scelte di formazione. "Sono felice ma un po' confuso. Forse non lo sto mostrando perché le vostre domande sono un po' strane... l'atmosfera è come se tornassimo a casa e la Turchia resta in Coppa del Mondo", ha dichiarato il mister contestando apertamente il clima.

La polemica sullo slancio e il paragone con la Germania

La tensione ha toccato il culmine quando i cronisti hanno interrogatosulla presunta perdita didella squadra.ha respinto le accuse con estrema decisione: "Spiegami cosa intendi per slancio... non capisco". Il tecnico ha difeso le proprie scelte, rifiutando categoricamente di rischiare i titolari già schierati controper evitare cartellini gialli, squalifiche o infortuni. Per rafforzare il concetto, il selezionatore ha tirato in ballo il percorso di un'altra grande: "Anche la Germania ha perso slancio, come dite voi, e ha giocato quasi con la stessa squadra nella sconfitta contro l'Ecuador di giovedì".

LONDRA, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale statunitense, viene immortalato all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth a Craven Cottage, il 9 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Lo sfogo finale e l'abbandono della sala stampa

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Il tecnico ha manifestato il proprioin maniera plateale durante lo scambio di battute conclusivo. "Non è possibile che la Turchia festeggi tre punti, l'Australia festeggi il passaggio del turno, il Paraguay festeggi... e che voi non vi congratuliate per aver vinto il girone. È un po' triste", ha sentenziato l'ex allenatore di. Rispondendo all'ennesima domanda sulle lezioni imparate durante il torneo,ha tagliato corto con una frase tranciante: "Nessuno si è congratulato con noi per aver chiuso al primo posto in un girone molto difficile. Lo faccio io: mi congratulo con i giocatori, lo staff e i tifosi". Il mister ha chiuso definitivamente la conferenza con un piccato "Devo ricordare a tutti che abbiamo vinto il girone. E scusateci se abbiamo vinto", prima di alzarsi e abbandonare bruscamente lalasciando tutti con l'amaro in bocca.