Una notizia sconvolgente ha colpito il calcio polacco. Oskar Kordus, giovane calciatore di appena 20 anni, è morto in seguito a un incidente stradale dalle circostanze drammatiche. Il difensore militava nel Kania Gostyń, formazione impegnata nel campionato regionale in Polonia, e stava cercando di costruire il proprio percorso nel mondo del calcio. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti compagni, società e tifosi.

Such heartbreaking news.

Polish footballer Oskar Kordus has tragically died at just 20 years old following a freak road accident in which a deer crashed through the windscreen of his car.

A young life taken far too soon. RIP x pic.twitter.com/ZmO7gBkXpX — Cat (@kittycat542) October 8, 2026

Il tragico incidente di Kordus, è lutto in Polonia

L'incidente è avvenuto lunedì 21 settembre, nelle prime ore del mattino, lungo la strada DW434, nei pressi di Gostyń, nella Polonia occidentale. Kordus si trovava alla guida della propria BMW quando un capriolo, precedentemente investito da un'altra automobile che procedeva nella direzione opposta, è stato scaraventato contro la sua vettura. L'animale ha sfondato il parabrezza, colpendo violentemente il giovane calciatore. L'auto è finita fuori strada e il ventenne ha riportato ferite gravissime. Nonostante i soccorsi e il trasferimento d'urgenza in ospedale a Poznań, per lui non c'è stato nulla da fare.

La carriera di Kordus era ancora agli inizi, ma il ragazzo aveva già cominciato a costruire il proprio percorso sportivo. Nato il 25 marzo 2006, giocava nel ruolo di difensore centrale ed era cresciuto calcisticamente nel Korona Piaski, società nella quale aveva trascorso due stagioni. Nell'estate del 2026 era arrivato il trasferimento al Kania Gostyń, una nuova opportunità per proseguire la sua crescita e mettersi alla prova in una realtà diversa.

Il giovane aveva recentemente conquistato spazio nella squadra, scendendo in campo da titolare nell'ultima partita disputata prima della tragedia. Un dettaglio che rende ancora più doloroso pensare a quanto fosse appena cominciato il suo cammino. La società ha ricordato Kordus con un messaggio di cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli volevano bene. Anche il calendario sportivo del club è stato segnato dalla tragedia, con la successiva partita di campionato annullata.

A soli 20 anni, Oskar Kordus aveva davanti a sé un futuro ancora tutto da scrivere. Il calcio polacco perde un giovane difensore e una comunità sportiva si ritrova a fare i conti con un dolore difficile da accettare. Una carriera interrotta sul più bello, quando tutto doveva ancora cominciare.