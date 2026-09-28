La sfida tra Porto e Benfica continua anche fuori dal campo: Nel giorno del 133° anniversario del club, André Villas-Boas è tornato sulle polemiche legate al Clássico e sulla richiesta presentata dal Benfica alla Commissione Disciplinare nei confronti di Samu, accusato di un episodio ai danni di Bah. Secondo quanto riportato da A Bola, il presidente del Porto ha liquidato l’iniziativa dei rivali come una “perdita di tempo”, collegandola al clima che ha seguito la partita e alle tensioni ancora presenti tra i due club.

Villas-Boas contro il Benfica: “Cercano modi creativi”

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“Un tentativo di condizionare i giocatori”

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Il Porto festeggia 133 anni

Villas-Boas ha ricondotto le polemiche alle conseguenze emotive del, spiegando come una partita di questo peso continui a far discutere anche a distanza di giorni: “”, ha spiegato il presidente del, sottolineando come vittorie e sconfitte vengano vissute in maniera diversa dalle due parti. Per il club, ha aggiunto, il momento richiede invece concentrazione e unità, perché la stagione è ancora lunga.Poi l’attacco diretto alla richiesta del: “”. Il riferimento è al caso che coinvolgeha ironizzato anche sull’intervento del: “”. Secondo il presidente, in ogni caso, l’episodio non sarebbe stato da espulsione.Il numero uno delha poi ampliato il discorso, accusando ildi voler incidere anche sulle partite successive attraverso la via disciplinare: “”, ha dichiarato Villas-Boas. Il, ha assicurato il presidente, presenterà la propria difesa e poi proverà a chiudere il capitolo. L’obiettivo è tornare a concentrarsi sul campo, tra i prossimi impegni die la trasferta contro ilLe parole dimostrano però come ilcontinui a lasciare strascichi. La partita è terminata, ma il confronto trasi è spostato sul piano disciplinare, con il casodiventato il nuovo terreno dello scontro.L’intervento diè arrivato in occasione del° anniversario del. Il presidente ha ricordato i fondatori del club e ha dedicato un passaggio anche a, sottolineandone il ruolo nella trasformazione della società.

COIMBRA, PORTOGALLO - 1 AGOSTO: Il presidente Andre Villas-Boas dell'FC Porto dopo aver vinto la Supercoppa portoghese al termine della partita della Supercoppa portoghese tra FC Porto e SCU Torreense all'Estadio Cidade de Coimbra il 1 agosto 2026 a Coimbra, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Villas-Boas ha parlato del legame tra il Porto, i suoi tifosi e la città, descrivendo il club come un insieme di storie e ricordi che accompagnano la vita quotidiana di chi ne fa parte. Un momento celebrativo che, inevitabilmente, si è intrecciato con le polemiche ancora aperte dopo la sfida con il Benfica.