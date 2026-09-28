Villas-Boas torna sulle polemiche del Clássico e critica l’iniziativa dei rivali
Da simbolo a tifoso sfegatato: Santi Cazorla accoglie il bus del Real Oviedo prima del derby asturiano
La sfida tra Porto e Benfica continua anche fuori dal campo: Nel giorno del 133° anniversario del club, André Villas-Boas è tornato sulle polemiche legate al Clássico e sulla richiesta presentata dal Benfica alla Commissione Disciplinare nei confronti di Samu, accusato di un episodio ai danni di Bah. Secondo quanto riportato da A Bola, il presidente del Porto ha liquidato l’iniziativa dei rivali come una “perdita di tempo”, collegandola al clima che ha seguito la partita e alle tensioni ancora presenti tra i due club.
Villas-Boas contro il Benfica: “Cercano modi creativi”Villas-Boas ha ricondotto le polemiche alle conseguenze emotive del Clássico, spiegando come una partita di questo peso continui a far discutere anche a distanza di giorni: “Penso che siano frustrazioni naturali”, ha spiegato il presidente del Porto, sottolineando come vittorie e sconfitte vengano vissute in maniera diversa dalle due parti. Per il club, ha aggiunto, il momento richiede invece concentrazione e unità, perché la stagione è ancora lunga.
Caricamento post Instagram...
“Un tentativo di condizionare i giocatori”Il numero uno del Porto ha poi ampliato il discorso, accusando il Benfica di voler incidere anche sulle partite successive attraverso la via disciplinare: “Questo è un tentativo di condizionare i giocatori per il futuro, una nuova strategia del Benfica che non porterà da nessuna parte ed è una perdita di tempo per la Commissione Disciplinare”, ha dichiarato Villas-Boas. Il Porto, ha assicurato il presidente, presenterà la propria difesa e poi proverà a chiudere il capitolo. L’obiettivo è tornare a concentrarsi sul campo, tra i prossimi impegni di Champions League e la trasferta contro il Marítimo.
Caricamento post Instagram...
Il Porto festeggia 133 anniL’intervento di Villas-Boas è arrivato in occasione del 133° anniversario del Porto. Il presidente ha ricordato i fondatori del club e ha dedicato un passaggio anche a Jorge Nuno Pinto Da Costa, sottolineandone il ruolo nella trasformazione della società.
Villas-Boas ha parlato del legame tra il Porto, i suoi tifosi e la città, descrivendo il club come un insieme di storie e ricordi che accompagnano la vita quotidiana di chi ne fa parte. Un momento celebrativo che, inevitabilmente, si è intrecciato con le polemiche ancora aperte dopo la sfida con il Benfica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA