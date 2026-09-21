Il Porto di Francesco Farioli batte il Benfica e allunga proprio sulle Aquile in testa alla classifica: ora a +6. Ma il successo dei Dragoes è completamente passato in secondo piano a seguito di una grave lutto. Proprio durante la partita di campionato, il dirigente dei bianco-blu, Nuno Pereira Alves, ha improvvisamente accusato un malore e per lui non c'è stato nulla da fare. Una volta appresa la triste notizia, il club portoghese ha rilasciato un messaggio di condoglianze alla famiglia del dirigente.

Porto, il ricordo per Nuno Pereira Alves: "Tifoso convinto e devoto"

ABEL FERREIRA DEVE SEGUIR NO PALMEIRAS? 🤔 Para Paulo Nunes, ex-jogador do Verdão, o treinador português deve seguir no comando do time, pois já conhece o clube, é multicampeão e possui o controle do elenco. Por isso, seria difícil trocá-lo.



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Una tragedia colpisce il Porto durante la sfida di campionato contro il. La squadra di Francescoha ottenuto un importante successo contro gli acerrimi rivali ma nel corso della partita allo Stadio do Dragao è avvenuto un fatto davvero spiacevole: il dirigente dei Dragoes, Nuno Pereira, è morto a seguito di un attacco cardiaco. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web e al club di Lisbona sono arrivati numerosi messaggi di supporto da parte delle altre squadra della Primiera Liga.Socio numero 14.458 e membro degli organi direttivi della società, Nuno Pereira Alves ha dedicato tutta la vita ai colori dele proprio in quanto tale il club portoghese ha deciso di ricordarlo. Come infatti lo si legge nel comunicato, "tifoso convinto e devoto del Porto". La squadra delha anche sottolineato il modo in cui Alves ha svolto i propri incarichi all'interno della società. Il dirigente, componente del Comitato per la Remunerazione della Porto SAD, "ha servito il club con lealtà, competenza e devozione".

PORTO, PORTOGALLO - 08 SETTEMBRE: Gabriel Veiga dell'FC Porto subisce un trauma cranico durante la partita MD1 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e Manchester City all'Estadio do Dragao l'8 settembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images

La società portoghese ha voluto anche ricordare come l'eredità lasciata da Pereira Alves "continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco". Nel finale del comunicato, il Porto ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia del dirigente scomparso: "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi in questo momento di lutto".