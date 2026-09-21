Durante la sfida di campionato contro il Benfica, il dirigente ha improvvisamente accusato un malore letale
L'incredibile festa del Porto campione: la squadra accolta da migliaia di tifosi
Il Porto di Francesco Farioli batte il Benfica e allunga proprio sulle Aquile in testa alla classifica: ora a +6. Ma il successo dei Dragoes è completamente passato in secondo piano a seguito di una grave lutto. Proprio durante la partita di campionato, il dirigente dei bianco-blu, Nuno Pereira Alves, ha improvvisamente accusato un malore e per lui non c'è stato nulla da fare. Una volta appresa la triste notizia, il club portoghese ha rilasciato un messaggio di condoglianze alla famiglia del dirigente.
Porto, il ricordo per Nuno Pereira Alves: "Tifoso convinto e devoto"Una tragedia colpisce il Porto durante la sfida di campionato contro il Benfica. La squadra di Francesco Farioli ha ottenuto un importante successo contro gli acerrimi rivali ma nel corso della partita allo Stadio do Dragao è avvenuto un fatto davvero spiacevole: il dirigente dei Dragoes, Nuno Pereira Alves, è morto a seguito di un attacco cardiaco. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web e al club di Lisbona sono arrivati numerosi messaggi di supporto da parte delle altre squadra della Primiera Liga.
La società portoghese ha voluto anche ricordare come l'eredità lasciata da Pereira Alves "continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco". Nel finale del comunicato, il Porto ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia del dirigente scomparso: "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi in questo momento di lutto".
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