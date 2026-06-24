Joao Cancelo si gode la prima vittoria del Portogallo al Mondiale, ma non dimentica le difficoltà vissute dopo il pareggio all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. Dopo il netto 5-0 rifilato all'Uzbekistan, il terzino ha elogiato la risposta della squadra e ha voluto ringraziare pubblicamente il commissario tecnico Roberto Martinez per la fiducia concessagli. L'esterno portoghese ha infatti ammesso di non essere soddisfatto della propria prestazione nella gara inaugurale e di essersi aspettato una possibile esclusione. Invece il ct ha scelto di confermarlo dal primo minuto. Cancelo ha poi ribadito le ambizioni del Portogallo nella competizione, mentre a fargli eco è stato Ricardo Quaresma, che lo ha definito un fuoriclasse troppo spesso sottovalutato nel panorama calcistico internazionale.

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Cancelo si rilancia al Mondiale: "Martinez ha continuato a credere in me"

Dopo il convincente successo per 5-0 contro l'Uzbekistan,ha analizzato la prestazione del Portogallo, individuando nell'atteggiamento la principale differenza rispetto all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. "Sapevamo fin dall'inizio che l'Uzbekistan era una squadra più debole, così come presumibilmente lo era la Repubblica Democratica del, ma ciò che ci ha differenziato dalla prima partita è stato il nostro atteggiamento", ha spiegato il difensore ai microfoni di LiveMode. "Fin dall'inizio non li abbiamo lasciati respirare, abbiamo pressato alto".

LISBONA, PORTOGALLO - 6 GIUGNO: Joao Cancelo del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Cile all'Estadio Nacional do Jamor il 6 giugno 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Un approccio aggressivo che ha permesso alla selezione di Roberto Martinez di controllare la partita e conquistare i primi tre punti del torneo. Cancelo, tuttavia, ha evidenziato anche alcuni aspetti da migliorare: "Ci sono stati momenti nel primo tempo in cui ci siamo abbassati un po'. Una squadra come la nostra non può permetterselo". Nonostante ciò, il giudizio finale resta positivo: "È stata una vittoria meritatissima". Il laterale ha poi ribadito le ambizioni della nazionale lusitana, considerata da molti tra le principali candidate al titolo. "Sappiamo di avere talento individuale e di essere tra i favoriti, senza nulla togliere alle altre squadre". Parole che confermano la fiducia di un gruppo consapevole delle proprie qualità e deciso a recitare un ruolo da protagonista nella competizione.

L'elogio di Quaresma

soffermandosi sulla fiducia ricevuta dadopo una prestazione che lui stesso ha giudicato insufficiente contro la Repubblica Democratica del Congo. "Non credo di aver giocato una grande partita. Voglio esprimere la mia gratitudine all'allenatore. Quando succede, normalmente vado in panchina nella seconda partita. Lui ha continuato a credere in me", ha dichiarato. Un attestato di stima che ilha voluto ripagare sul campo, pur restando in campo soltanto per un tempo. "Ho giocato 45 minuti, ma speravo di fare una grande partita e aiutare la squadra a conquistare i tre punti. Per fortuna ci siamo riusciti e tutto il gruppo merita i complimenti".

SOCHI, RUSSIA - 30 giugno 2018: Ricardo Quaresma del Portogallo reagisce durante la partita degli ottavi di finale dei Mondiali FIFA Russia 2018 tra Uruguay e Portogallo, disputata al Fisht Stadium il 30 giugno 2018 a Sochi, in Russia. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Con il sorriso, Cancelo ha anche raccontato un curioso retroscena legato ai calci piazzati: "Avevamo preparato uno schema che avrei dovuto battere nel secondo tempo, ma il mister mi ha sostituito prima". Successivamente, ai microfoni di Sport TV, il terzino ha definito la partecipazione al Mondiale "un sogno", dedicando il momento alla famiglia e agli amici d'infanzia: "Rappresento il sogno dei miei amici, della mia famiglia e di tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso". A chiudere il cerchio sono arrivati gli elogi di Ricardo Quaresma: "Mi è sempre piaciuto vederlo giocare. È un fuoriclasse". Poi l'investitura definitiva: "Oggi abbiamo un giocatore straordinario che non viene apprezzato quanto dovrebbe. Quando lui gioca bene, anche il Portogallo gioca bene".

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