Nella settimana in cui il calcio è stato colpito dalla scomparsa del giovane Jesus de Miguel, questo pomeriggio si è rischiato di toccare un altro shock nel corso di una partita di Liga 2, la Serie B del campionato portoghese. La partita tra Feirense e Lusitânia de Lourosa, valida per la decima giornata, è stata interrotta per circa cinque minuti a seguito di un incidente che ha destato grande preoccupazione a Santa Maria da Feira.

Portogallo, giocatore accusa un malore: partita sospesa per 5 minuti

Diogo Mendes si è accasciato a terra a seguito di un malore.

Subito soccorso da compagni e avversari, visibilmente preoccupati, tutti hanno chiesto con urgenza l'intervento dei soccorsi. Dopo alcuni minuti il giocatore, cresciuto nel

settore giovanile del Benfica

, è stato portato via in barella, tra gli applausi del pubblico.

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Attimi di grande paura in Portogallo durante la sfida tra, club militanti in Liga 2, seconda divisione portoghese. Come riporta il quotidiano A Bola, la partita è stata sospesa per alcuni minuti dopo cheAl termine della sfida, che ha visto i padroni di casa vincere 1-0, l'allenatore di questi ultimi, Vitor, ha rilasciato una breve dichiarazione sulle condizioni di salute del suo giocatore limitandosi a dire. Nelle prossime ore il classe '98 verrà sottoposti ad una serie di controlli per poi conoscere i tempi di recupero. Anche se è sicuro che prima di rivederlo su un campo di calcio ci vorrà molto tempo.

Diogo Mendes durante il riscaldamento prima della partita (Foto Instagram)

Come accennato, Diogo Mendes è cresciuto nelle giovanili del Benfica militandone poi nella squadra B dal 2017 al 2021 dove ha totalizzato 72 presenze e 3 reti. In seguito si è trasferito al Maritimo con il quale ha fatto il suo debutto nella Primeira Liga: qui ha raccolto 93 presenze e 3 marcature. Dopo due anni negativi in Romania con il Rapid Bucarest, Mendes è tornato in patria per vestire la maglia del Feirense. Prima della grande paura di questo pomeriggio, il capoverdiano era sceso in campo 2 volte.