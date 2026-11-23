La federcalcio portoghese ha espresso la sua vicinanza a familiari e amici della vittima
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La gara tra Torreense e Benfica è stata sconvolta da una tragica notizia annunciata dalla stessa Federazione di Calcio Portoghese, la FPF. Un tifoso dei padroni di casa, colto da un improvviso malore, è scomparso senza che i soccorsi prestati potessero salvarlo. La sconfitta della Torreense passa inevitabilmente in secondo piano ed è senza dubbio la notizia meno terribile che porta con sé la gara valida per i sedicesimi di finale della Taça de Portugal. Proprio la Federazione si è stretta attorno a quanti hanno voluto bene all'uomo che avrebbe soltanto voluto vedere la sua squadra del cuore allo stadio.
Schock in Torreense-Benfica: un 72enne colto da arresto cardiorespiratorioIn giornata la FPF ha annunciato quanto successo nella serata di ieri. All'Estadio Nacional do Jamor si giocava Torreense-Benfica ed era terminato il primo tempo 0-1, con la rete di Jhon Duran. Proprio durante l'intervallo del match un uomo di 72 anni, tifoso della squadra di casa, è stato colto da arresto cardiorespiratorio.
Sugli spalti dello stadio c'è stata un'importante mobilitazione, con i sanitari che hanno avviato le loro procedure di soccorso. In seguito, un'ambulanza ha portato in ospedale il tifoso, lasciando che proseguissero le cure lontano dallo stadio e da occhi indiscreti. Nonostante gli sforzi, tuttavia, non s'è potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo avvenuto nella struttura ospedaliera.
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